彰化鹿中畢展奉上打氣茶 展期每天有茶喝

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學老師指導國中學生練習茶道。記者簡慧珍／攝影
大葉大學老師指導國中學生練習茶道。記者簡慧珍／攝影

彰化縣鹿港國中今年美術班畢業展獲大葉大學協助，將呈現別開生面的茶席展演，每天都有專業茶人奉上被稱作「打氣茶」的佳葉龍茶，參觀民眾飲茶時，觀賞花藝、鹿中與來自日本國中部的學生藝文創作，感受人文茶藝的深度。

大葉大學藥用植物與食品保健學系兼顧食安、產業人才培育及茶科學結合文化，指導鹿中學生練習茶道，本（1）月11日至21日美術班畢業展期間，每天1至3名鑽研茶道的大葉學生或校友（專業茶人）上午9點到下午5點展演茶席，11日開幕日有4名大葉專業茶人演示，兩名鹿中學生奉茶，泡的茶葉是近年新興保健茶，別名金白龍茶的「佳葉龍茶」。

藥保系大四生王嘉儀今天表示，她大一就跟著老師參與大學社會責任計畫（USR），不只學習茶藝、茶道還到國中或國小教學生，並參與台日茶會展演，她在練習過程學到相關知識和技巧，教導別人時也累積實務經驗與講述能力，很有收穫，期待這次和大家分享學習成果。

藥保系助理教授許文光說，鹿港國中是大葉USR計畫的夥伴學校，校長李錦仁邀請參與美術班畢業成果展，大葉安排茶藝和布展花藝，還有大葉USR計畫夥伴的日本台灣文化藝術交流會，促成日本大阪府的和泉市國中部聯合畫作到場展覽，讓鹿中在桂花巷藝術村2、6號工作室的美術班畢業展豐富多元值得參觀。

日本 大葉大學 鹿港

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