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超夢幻鬱金香花海！杉林溪盛開美炸了 民眾搶拍

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投杉林溪森林生態渡假園區廣植13萬株鬱金香綻放，預計花期可至2月底。圖／杉林溪森林生態園區提供
南投杉林溪森林生態渡假園區廣植13萬株鬱金香綻放，預計花期可至2月底。圖／杉林溪森林生態園區提供

時序入冬，南投杉林溪森林生態園區廣植13萬株逾20種花色的鬱金香陸續綻放，葉牡丹也盛開，進入最佳遊賞期，不少民眾搶拍，花期可至2月底；信義梅花已達高峰期，當地賞櫻秘境「望高茶園」山櫻花開約3成，本月下旬可望盛綻。

杉林溪森林生態園區指出，該園區因位居中高海拔，加上今年入秋後幾波東北季風助攻，日夜溫差大，楓槭、水杉及落羽松等林木迅速變色，搶先成為國內第一個賞楓景區；隨冬季來臨，接著由葉牡丹、陸蓮花登場，更進入「鬱金香季」。

而杉林溪因海拔1600至1800公尺，屬於溫帶氣候，加上當地環境清新潔淨，極適合栽培鬱金香，園區內廣植13萬株逾20種花色的鬱金香，並在每年入冬後陸續綻放進入花季，而絕美夢幻的鬱金香花海，讓人不用出國就有置身荷蘭的感覺。

園方表示，近期鬱金香已進入花期，目前黃、粉、紅、紫、白等五彩鮮豔的花朵怒放，紅色花朵鑲白邊「瑪克林」、紅花鑲黃邊「道瓊斯」等雙色及重瓣的罕見品種鬱金香也將盛綻，後續會以科學溫控方法調節花期，可持續盛開至2月底。

除了鬱金香，葉牡丹也已盛開，而其是歐洲改良而來的觀賞用高麗菜，因生長後不會結球，葉片型態呈一片片如牡丹，因此得名；其品種有圓葉系、皺葉系等，品系有白色鑲綠邊、淡黃、紫色、黑紫色等，色彩鮮豔吸睛，目前也進入最佳遊賞期。

此外，信義外坪頂、烏松崙等賞梅區已花開6、7成，也進入遊賞高峰期，當地信義鄉農會預估本月中旬前仍是最佳賞花期；另，當地賞櫻秘境「望高茶園」山櫻也花開約3成，本月下旬可望盛綻。同時提醒，山區道路較狹窄，上山注意行車安全。

南投杉林溪森林生態渡假園區廣植13萬株鬱金香綻放，預計花期可至2月底。圖／杉林溪森林生態園區提供
南投杉林溪森林生態渡假園區廣植13萬株鬱金香綻放，預計花期可至2月底。圖／杉林溪森林生態園區提供
南投杉林溪森林生態渡假園區廣植13萬株鬱金香綻放，預計花期可至2月底。圖／杉林溪森林生態園區提供
南投杉林溪森林生態渡假園區廣植13萬株鬱金香綻放，預計花期可至2月底。圖／杉林溪森林生態園區提供
南投杉林溪森林生態渡假園區廣植13萬株鬱金香綻放，預計花期可至2月底。圖／杉林溪森林生態園區提供
南投杉林溪森林生態渡假園區廣植13萬株鬱金香綻放，預計花期可至2月底。圖／杉林溪森林生態園區提供

鬱金香 生態園區 賞櫻

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