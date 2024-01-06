影／芬園免費拔蘿蔔數千人開拔 3萬多顆7分鐘被拔光光

彰化芬園鄉農會今天舉辦拔蘿蔔活動，原本預計9點開拔，上午6、7點就湧入各地民眾，將蘿蔔園團團圍住，今天開放3公頃蘿蔔園，沒想到約7分鐘就被拔光光，相當搶手。芬園農會說，明年必須再想辦法擴大面積，否則真的不夠拔。

今天免費拔蘿蔔活動上午9點舉行，地點在芬園鄉彰南路1段818號旁農地，一早將寧靜的芬園彰南路擠得水洩不通，現場大塞車；參加民眾都專業自備袋子、工具，有73歲老翁自己來拔了10分鐘已是滿滿一大袋，他自豪「手腳靈活」，還有全家4大4小一起來，帶來大菜籃來裝，小朋友還現場高歌「拔蘿蔔」，相當趣味。

為避免參加孩童拔不過大人，農會還特別安排一處親子區，讓小朋友能實際體驗，芬園鄉農會總幹事黃翊愷說，二期稻作收割後，距離下一次下苗還有一段時間，農會與農民合作，利用這段時間撒下種籽，種植白玉蘿蔔，因參與民眾越來越多，每年改善流程、擴大面積，今年開放3公頃，每公頃約1萬顆蘿蔔、8千斤重量，且蘿蔔品質好，每個都有約半斤到一斤重。