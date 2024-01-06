快訊

美中台博弈／賴清德「災難說」失言 美國這次沒大動作表態有何盤算？

日航擦撞事故 肇事海保機6人疑全體聽錯「第一順位」指令

你家陽台補登了嗎？房仲教5步驟 房價增值200萬

影／芬園免費拔蘿蔔數千人開拔 3萬多顆7分鐘被拔光光

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化芬園鄉農會今天舉辦拔蘿蔔活動，3公頃蘿蔔園約7分鐘就被拔光光。記者林敬家／攝影
彰化芬園鄉農會今天舉辦拔蘿蔔活動，3公頃蘿蔔園約7分鐘就被拔光光。記者林敬家／攝影

彰化芬園鄉農會今天舉辦拔蘿蔔活動，原本預計9點開拔，上午6、7點就湧入各地民眾，將蘿蔔園團團圍住，今天開放3公頃蘿蔔園，沒想到約7分鐘就被拔光光，相當搶手。芬園農會說，明年必須再想辦法擴大面積，否則真的不夠拔。

今天免費拔蘿蔔活動上午9點舉行，地點在芬園鄉彰南路1段818號旁農地，一早將寧靜的芬園彰南路擠得水洩不通，現場大塞車；參加民眾都專業自備袋子、工具，有73歲老翁自己來拔了10分鐘已是滿滿一大袋，他自豪「手腳靈活」，還有全家4大4小一起來，帶來大菜籃來裝，小朋友還現場高歌「拔蘿蔔」，相當趣味。

為避免參加孩童拔不過大人，農會還特別安排一處親子區，讓小朋友能實際體驗，芬園鄉農會總幹事黃翊愷說，二期稻作收割後，距離下一次下苗還有一段時間，農會與農民合作，利用這段時間撒下種籽，種植白玉蘿蔔，因參與民眾越來越多，每年改善流程、擴大面積，今年開放3公頃，每公頃約1萬顆蘿蔔、8千斤重量，且蘿蔔品質好，每個都有約半斤到一斤重。

原本9點要開拔蘿蔔，但有民眾等不及，8點57分就紛紛下園開拔，整個園區約9點4分就被拔得差度多，有家長說，今年人數比去年多，比較難拔；芬園農會說，為看顧這麼大的蘿蔔園，農民灑籽下去後，要觀察蘿蔔帳的大小，避免太大或太小口感不佳，也要隨時巡視避免被偷拔，必須相當用心才能讓多一點人體驗拔蘿蔔樂趣。

芬園老翁自備麻布袋裝滿整袋白蘿蔔。記者林敬家／攝影
芬園老翁自備麻布袋裝滿整袋白蘿蔔。記者林敬家／攝影

農會 農民 彰化

延伸閱讀

蘿蔔怎全被砍頭？嘉義布袋鎮農村奇景引熱議 原因曝光

桃園6農會存款皆逾百億！兩區更達200多億 張善政大讚

南投草屯蘿蔔田20日免費拔 公所呼籲記得自備容器及採摘工具

後壁農會米香廚房暨綠照專車今啟用 人力減半產能增加3倍

相關新聞

影／芬園免費拔蘿蔔數千人開拔 3萬多顆7分鐘被拔光光

彰化芬園鄉農會今天舉辦拔蘿蔔活動，原本預計9點開拔，上午6、7點就湧入各地民眾，將蘿蔔園團團圍住，今天開放3公頃蘿蔔園，...

中捷今多重災害演練 模擬異物掉落軌區「鄰軌救援」

台中捷運公司今日凌晨於松竹站辦理多重災害模擬演練，模擬異物掉落軌道，列車及時煞車停車後，因煞車故障無法解除，由另一列車前...

中市忠義眷村族群共融 紀錄片首映

台中市大雅區忠義社區是全台少數完整保留的眷村聚落，為保留逐漸消逝的眷村文化，紀錄片「這個村那些人有些事」耗時18個月拍攝...

中部元宵燈會 彰化大佛光雕點亮

2024中台灣元宵燈會將在台中中央公園登場，今年主燈黃金龍高達12米，造型氣派壯觀，搭配展演秀，相當吸睛。南投燈會今年與...

廣角鏡／武陵農場 -0.3℃水晶世界

梨山武陵農場昨清晨出現零下低溫，攝氏負0.3度，把水果藤蔓攀爬的網架，凍成晶瑩剔透的冰柱結晶，彷彿水晶捕夢網，盛開的花朵...

彰化鹿港公會堂修復重新啟用 首檔推出大師作品聯展

彰化縣定古蹟鹿港公會堂位在鹿港老街，老建物年久失修，縣府爭取中央補助，共投入1829萬經費，去年3月起修復，昨天完工啟用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。