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中市忠義眷村族群共融 紀錄片首映

聯合報／ 記者林佩均／台中報導
台中市大雅區的忠義社區，是全台少數完整保留的眷村聚落，紀錄片「這個村那些人有些事」昨在忠義里社區活動中心前廣場舉辦首映會。圖／忠義里社區提供
台中市大雅區的忠義社區，是全台少數完整保留的眷村聚落，紀錄片「這個村那些人有些事」昨在忠義里社區活動中心前廣場舉辦首映會。圖／忠義里社區提供

台中市大雅區忠義社區是全台少數完整保留的眷村聚落，為保留逐漸消逝的眷村文化，紀錄片「這個村那些人有些事」耗時18個月拍攝，透過影像保存多元族群共融相處，並邀請外省、閩南、原民及東南亞等居民，參與拍攝及口述歷史，分享大時代下的生命故事。

「大台中記事紀錄片計畫」由立委楊瓊瓔、議員吳呈賢爭取，委由豐盟有線特派陳陽元拍攝紀錄片，前晚紀錄片在忠義里社區活動中心廣場首映，片中主角任霞川等9人出席，楊瓊瓔、吳呈賢、忠義里長林義木、忠義社區發展協會理事長劉中平與上百里民都到場觀賞。

紀錄片主角包括喜好京劇的任霞川夫婦，嫁入外省家庭的排灣族張錦秀，來自湖南的新住民張平均，復興餐廳老闆夫婦孟慶昌、許麗麗，空軍第二代莫綠島，在眷村生活60年的陸軍第二代劉靜娟，眷村老照片收藏家劉素娥，以及在地電影院「中正堂」售票員彭楊永平等。

陳陽元表示，「忠義社區」是個典型軍眷村落，北邊與空軍清泉崗基地相望，南面為陸軍營區，片中每個主角都是有故事的人，透過影像與口述歷史，讓大時代的生命故事與文化傳承下去。

他強調，該社區是台中少數保存完整的大型眷村，與一般眷村不同之處，居民由外省軍民、閩南、原住民、新住民共同組成，社區就是個具體而微的族群融爐。

眷村 紀錄片 楊瓊瓔 排灣族 清泉崗 原住民

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