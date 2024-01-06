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中部元宵燈會 彰化大佛光雕點亮

聯合報／ 記者余采瀅江良誠林敬家／連線報導
彰化月影燈季已開幕，今年慶祝建縣300年，推出大佛光雕秀。圖／民眾提供
彰化月影燈季已開幕，今年慶祝建縣300年，推出大佛光雕秀。圖／民眾提供

2024中台灣元宵燈會將在台中中央公園登場，今年主燈黃金龍高達12米，造型氣派壯觀，搭配展演秀，相當吸睛。南投燈會今年與「馬來貘」合作，結合龍年與城市意象規畫主題燈區；彰化月影燈季已開幕，嶄新的大佛光雕秀每半小時展演1次。

中台灣元宵燈會2月16日至25日登場，今年龍年主燈設計，將中央公園滯洪池水域化身劇場舞台，神龍盤踞在乾溼滯洪池的分界線上，高達12米，展演秀搭配舞者旋轉、拋接發光立方體，猶如神龍把玩龍珠，造型氣派壯觀，呈現黃金龍祥瑞、守護意象。

台中觀旅局長陳美秀說，龍頭部分透過燈光與色彩變化，拉伸出透視感，形成視覺張力，彷彿翔龍騰空而起，高彩度的金黃色系不僅吉祥，更加立體且動態十足。

南投燈會2月3日到25日舉辦，共有14個特色燈區，今年與國內知名插畫創作「馬來貘」合作，結合龍年與城市意象規畫主題燈區。

南投燈會也邀請多名國際藝術家合作，融入南投觀光、文化與藝術內涵，以竹藝結合沙雕、花海景觀，打造沙雕竹藝燈區，呈現南投燈會獨特性。

彰化月影燈季已開展，慶祝建縣300年，今年推出大佛光雕秀，每半小時展演，預計展到3月3日元宵節當周。縣府說，彰化地標大佛換裝完成，除大佛光雕秀，還請LINE貼圖「多多龍」代言，打造萌萌的主題燈區。

彰化燈飾從消防局到中山國小，沿著中山路都可見，月影燈季除主題燈區，還有3處地景裝置；花壇「白沙坑迎燈排」已有195年歷史，元宵節當天登場，連續3天遶境，繞行白沙坑大街小巷。

燈會 元宵節 南投 馬來貘 滯洪池 藝術家 龍騰

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