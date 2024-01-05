鹿港公會堂修復完工 新春第一檔全是鹿港大師作品

彰化縣定古蹟鹿港公會堂位在鹿港老街上，是在地重要活動據所，但老建物年久失修，縣府爭取中央補助，與縣府、公所共投入1829萬經費，去年3月開始修復今舉辦完工啟用典禮，包括改善公會堂門窗、六角磚、內外牆、露台、排水系統等。

鹿港公會堂在2000年指定為彰化縣縣定古蹟，作為老人會館使用，王惠美表示，2009年時她是鹿港鎮長，曾向中央爭取兩千多萬經費來修復公會堂，隔年完工後作為鹿港藝文館使用，是當時彰化重要的展場之一，也可作為市集使用，曾創下彰化一日觀賞人次達萬人以上最熱門展場，能見度相當高，這次修復工程由中央補助1280萬多元、縣府補助137萬多元、公所自籌411萬多元

鹿港鎮長許志宏指出，鹿港公會堂至今已有96年的歷史，是鹿港夏郊會館與供奉蘇府王爺萬春宮的所在地，在日據時期，是群聚聚會的場所，早期公會堂前方稱為「王宮」，是海水與陸地的交會處，也是港口的所在地，才會有「海水劃宮前」這句俗諺。

工程完工後新春第一檔的展覽邀請大師黃媽慶、施金福、施士方、呂金田等大師舉辦鹿木藝緣作品聯展，結合現代與傳統藝術，讓遊客在新春期間欣賞到傳統工藝，即日起到2月4日。

縣府指出，為保存鹿港珍貴文化資產，提案共7項計畫向文化部申請「再造鹿港歷史現場2.0計畫」，獲得核定計畫總經費共9511萬元，分別是由縣府執行的鹿港丁家古厝規劃設計、鹿港三山國王廟修復工程、鹿港日茂行修復工程、鹿港施進益古厝規劃設計的4項計畫。