鹿港公會堂修復完工 新春第一檔全是鹿港大師作品
彰化縣定古蹟鹿港公會堂位在鹿港老街上，是在地重要活動據所，但老建物年久失修，縣府爭取中央補助，與縣府、公所共投入1829萬經費，去年3月開始修復今舉辦完工啟用典禮，包括改善公會堂門窗、六角磚、內外牆、露台、排水系統等。
鹿港公會堂在2000年指定為彰化縣縣定古蹟，作為老人會館使用，王惠美表示，2009年時她是鹿港鎮長，曾向中央爭取兩千多萬經費來修復公會堂，隔年完工後作為鹿港藝文館使用，是當時彰化重要的展場之一，也可作為市集使用，曾創下彰化一日觀賞人次達萬人以上最熱門展場，能見度相當高，這次修復工程由中央補助1280萬多元、縣府補助137萬多元、公所自籌411萬多元
鹿港鎮長許志宏指出，鹿港公會堂至今已有96年的歷史，是鹿港夏郊會館與供奉蘇府王爺萬春宮的所在地，在日據時期，是群聚聚會的場所，早期公會堂前方稱為「王宮」，是海水與陸地的交會處，也是港口的所在地，才會有「海水劃宮前」這句俗諺。
工程完工後新春第一檔的展覽邀請大師黃媽慶、施金福、施士方、呂金田等大師舉辦鹿木藝緣作品聯展，結合現代與傳統藝術，讓遊客在新春期間欣賞到傳統工藝，即日起到2月4日。
縣府指出，為保存鹿港珍貴文化資產，提案共7項計畫向文化部申請「再造鹿港歷史現場2.0計畫」，獲得核定計畫總經費共9511萬元，分別是由縣府執行的鹿港丁家古厝規劃設計、鹿港三山國王廟修復工程、鹿港日茂行修復工程、鹿港施進益古厝規劃設計的4項計畫。
還有由鹿港鎮公所執行的鹿港公會堂修復及再利用工程、鹿港街長宿舍規劃設計及古蹟保存區木構造建築現況檢測白蟻防治的3項計畫。
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