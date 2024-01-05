南彰化少雨 意外促成向日葵黃金花海成花海專區主角

彰化縣冬季花海有11處，其中8處舉辦活動，埔鹽鄉南新花海藝術節即將登場，裝置藝術創作已放置花海，以向日葵花田最為美麗可觀，民眾不妨把握這兩天東北季風減弱觀賞。

彰化縣11處冬季花海，除了埤頭、伸港、線西三鄉沒舉辦相關活動，另外8鄉鎮市陸續推廣一年一度的賞花計畫，其中埔鹽鄉南新花海藝術節舉辦逾10年，新冠疫情期間也不間斷，今年面積6公頃，以埔鹽鄉農特產品花椰菜和糯米設計大型充氣的花椰菜寶寶和糯米寶寶迎賓，花田間放置彩色椅子、熱氣球及兔子的看板，遊客都競相拍照打卡。

南新村長施正賀今天表示，去年底到今年初南彰化雨量稀少，大波斯菊缺少雨水，花況不太好是今年花海美中不足之處，幸有向日葵彌補一些缺憾，大波斯菊的花期距今還有約9天結束，向日葵花期較長，9天以上沒問題。

施正賀說，南新花海藝術節明（6日）上午8點開始到下午5點，社區、鄰近國小的才藝表演，薩克斯風樂團串場演奏，君承書畫學會揮毫免費送春紅，社區媽媽現煮油飯、炒高麗菜和燉菜頭湯請遊客「呷粗飽」，現場還有展售農特產品，值得一遊。