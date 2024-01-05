快訊

獨／尷尬...左營地標龍虎塔變裝被酸像「靈骨塔」？ 高雄觀光局這樣解釋

「我想活下去！」烏克蘭設投降熱線 超過2萬通俄兵撥打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南彰化少雨 意外促成向日葵黃金花海成花海專區主角

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔鹽鄉南新花海入口有花椰菜寶寶和糯米寶寶迎賓。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉南新花海入口有花椰菜寶寶和糯米寶寶迎賓。記者簡慧珍／攝影

彰化縣冬季花海有11處，其中8處舉辦活動，埔鹽鄉南新花海藝術節即將登場，裝置藝術創作已放置花海，以向日葵花田最為美麗可觀，民眾不妨把握這兩天東北季風減弱觀賞。

彰化縣11處冬季花海，除了埤頭、伸港、線西三鄉沒舉辦相關活動，另外8鄉鎮市陸續推廣一年一度的賞花計畫，其中埔鹽鄉南新花海藝術節舉辦逾10年，新冠疫情期間也不間斷，今年面積6公頃，以埔鹽鄉農特產品花椰菜和糯米設計大型充氣的花椰菜寶寶和糯米寶寶迎賓，花田間放置彩色椅子、熱氣球及兔子的看板，遊客都競相拍照打卡。

南新村長施正賀今天表示，去年底到今年初南彰化雨量稀少，大波斯菊缺少雨水，花況不太好是今年花海美中不足之處，幸有向日葵彌補一些缺憾，大波斯菊的花期距今還有約9天結束，向日葵花期較長，9天以上沒問題。

施正賀說，南新花海藝術節明（6日）上午8點開始到下午5點，社區、鄰近國小的才藝表演，薩克斯風樂團串場演奏，君承書畫學會揮毫免費送春紅，社區媽媽現煮油飯、炒高麗菜和燉菜頭湯請遊客「呷粗飽」，現場還有展售農特產品，值得一遊。

南新花海是彰化縣政府冬季裡作期間種植景觀作物計畫的一環，相關到今年邁入第二十年，今年種植總面積270公頃，花海面積較集中達3公頃依序為秀水鄉23.7公頃、鹿港鎮17公頃、線西鄉15.5公頃、大村鄉12.8公頃、田中鎮12公頃、彰化市9.5公頃、伸港鄉9公頃、埔鹽鄉8公頃、社頭鄉7公頃、花壇鄉5.3公頃、埤頭鄉4公頃。

彰化縣埔鹽鄉南新花海今年亮點在向日葵花田。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉南新花海今年亮點在向日葵花田。記者簡慧珍／攝影

藝術節

延伸閱讀

聯華食品彰化廠大火釀9死 檢調查火災第一時間課長拒用滅火器

超夢幻景點！內湖秘境「繡球花海」盛開 仙氣爆棚

彰化花海計畫邁入20年 11處專區等待賞花人

注意賞花守則！粉紫色花海盛開 關西仙草節下周末登場

相關新聞

爲返鄉交通順暢 中市選舉、春節期間相關單位禁挖道路

為維護選舉投票通訊網路暢通，及春節連續假期間返鄉旅遊交通順暢與環境品質，台中市建設局表示，1月7日至1月14日及2月5日...

鹿港公會堂修復完工 新春第一檔全是鹿港大師作品

彰化縣定古蹟鹿港公會堂位在鹿港老街上，是在地重要活動據所，但老建物年久失修，縣府爭取中央補助，與縣府、公所共投入1829...

南彰化少雨 意外促成向日葵黃金花海成花海專區主角

彰化縣冬季花海有11處，其中8處舉辦活動，埔鹽鄉南新花海藝術節即將登場，裝置藝術創作已放置花海，以向日葵花田最為美麗可觀...

耗時18個月拍攝 台中大雅忠義眷村文化全紀錄

台中市大雅區的忠義社區，是全台少數完整保留的眷村聚落，為保留逐漸消逝的眷村文化，紀錄片「這個村那些人有些事」耗時18個月...

1年花開2次的櫻花秘境 鹿谷小半天石馬公園賞櫻設施完工

鹿谷小半天石馬公園是南投年開兩度的櫻花秘境，每年吸引不少遊客人潮，縣長許淑華今天宣示縣府大手筆斥資2千萬元，重新綠美化既...

彰化大口徑水管爆開路面迸裂 自來水公司：試壓免驚

彰化縣員林市莒光路596號至628號之間的路面，今天上午近10點爆裂淹水；自來水公司第十一區管理處表示，這是鳥嘴潭供水彰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。