武陵農場藤花園出現結冰景觀 輻射冷卻效應發威

台中市和平區武陵農場指出，在輻射冷卻效應下，今天清晨園區內的藤花園出現結冰景觀，有冰柱、冰網，還有晶瑩剔透的結冰花朵，讓遊客忍不住讚嘆真是太美了。

武陵農場表示，由於清晨溫度大約攝氏零下0.3度，加上昨天的天氣很好，造成今天清晨輻射冷卻效應，園區內的藤花園就出現結冰景觀。

武陵農場指出，藤花園內因為有景觀植物，為預防夜晚的低溫，管理人員會在晚上提前打開澆灌系統，以防止結凍，因而造成結冰景觀，包括冰網、冰柱及結冰的草木花朵等。

正在武陵農場遊玩的遊客說，讚嘆眼前的冰晶景觀，看到晶瑩剔透的結冰花朵及草木，直說太美了。