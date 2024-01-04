影／冬天花園最美鬱金香花季開跑 30萬球中社花市陸續綻放

冬天花園最美的鬱金香花季開跑，台中后里中社花市今年準備30萬球鬱金香，現正陸續绽放，今天早上開園就有國內外遊客到園區賞花，一群從台中市區到花市的女遊客說，她們聽說鬱金香開花了，今天特地來賞花，不需出國就很有出國旅遊放鬆感覺。

中社花市今年園區從荷蘭進口約30萬球的鬱金香球根，準備的品種花色有60種，從基本的傳統花色，白、粉、紫、紅、黃，到雙花色白粉、白紅、白紫、紅黃、嵌條紋和多重瓣花型（盛開時宛如玫瑰牡丹般），採分批種植，將陸續在中社鬱金香花季期間輪番綻放。

這周盛開的品種有白馬王子、紫王子、糖果王子、陽光王子和粉色耶誕夢幻、粉白色的甘地、大桃紅、紫色旗和白紅雙色的拉曼查等花色率先迎賓。鬱金香花季預計可到3月中旬。

中社花海目前除了荷蘭鬱金香，花園中還有百合花、彩色海芋、彩色非洲菊、向日葵花、一串紅、紫色鼠尾草、麥桿菊、炮仗花等七彩花田，壯觀的背景是火炎山，許多遊客都說很好拍。