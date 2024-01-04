突破高山遠距醫療障礙 竹山秀傳超音波回傳影像會診

玉山登山有保障！玉山醫療隊導入遠距醫療系統十年後，上星期成功運用超音波設備與遠距醫療系統應用於高山症的評估診斷，，執行即時多方會診且測試成功，從海拔3402m的排雲醫療站與竹山秀傳醫院急診室建立起24小時即時會診服務，讓緊急醫療跨越時空限制。

竹山秀傳醫院表示，玉山醫療隊從2013年起導入遠距醫療系統，伴隨著資訊科技的進步，玉山醫療隊的遠距系統從電話、電腦、傳真、進化到使用手機通訊軟體上傳相片、影片等即時影像，日前，秀傳醫療體系的遠距醫療團隊又利用中華電信5G通訊與遠距醫療系統，將即時超音波影像、病患4K視訊鏡頭畫面、心電圖、遠距醫師與家屬視訊畫面無延遲的聯繫在一起，大大提升高山醫療的精準度。

遠距醫療團隊醫師陳家慶表示，在3G與4G通訊的時代，許多醫學檢查需要使用特殊儀器與高流量的影像傳輸，在無法滿足即時影像傳輸的限制下，遠距診療的訊息溝通往往不夠精準，這次團隊帶上5G通訊醫療箱和口袋大小的手持式超音波，上周在排雲山莊進行測試，終於成功地解決了即時影像傳輸的問題。

陳家慶說，去年3月第一次帶超音波儀器上到排雲山莊，遇上一位山友頭暈步態不穩與嘔吐，超音波顯示視神經外徑超過5.5mm顯示患者腦壓升高，符合高山腦水腫的診斷，在使用加壓艙後，患者症狀獲得大幅改善，隔日已能正常進食與順利下山。