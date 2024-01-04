快訊

早晨財經速解讀／Fed會議紀要轉彎 該買美債ETF還是0056？

幼稚園老師、演員…二戰時蘇聯十大女狙擊手 她被稱為死亡女神

事隔僅一天…日航啟動支付賠償金 網讚「高效率」感動曝金額

聽新聞
test
0:00 / 0:00

突破高山遠距醫療障礙 竹山秀傳超音波回傳影像會診

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
玉山醫療隊上星期成功運用超音波設備與遠距醫療系統，執行高山症即時多方會診且測試成功。圖／竹山秀傳提供
玉山醫療隊上星期成功運用超音波設備與遠距醫療系統，執行高山症即時多方會診且測試成功。圖／竹山秀傳提供

玉山登山有保障！玉山醫療隊導入遠距醫療系統十年後，上星期成功運用超音波設備與遠距醫療系統應用於高山症的評估診斷，，執行即時多方會診且測試成功，從海拔3402m的排雲醫療站與竹山秀傳醫院急診室建立起24小時即時會診服務，讓緊急醫療跨越時空限制。

竹山秀傳醫院表示，玉山醫療隊從2013年起導入遠距醫療系統，伴隨著資訊科技的進步，玉山醫療隊的遠距系統從電話、電腦、傳真、進化到使用手機通訊軟體上傳相片、影片等即時影像，日前，秀傳醫療體系的遠距醫療團隊又利用中華電信5G通訊與遠距醫療系統，將即時超音波影像、病患4K視訊鏡頭畫面、心電圖、遠距醫師與家屬視訊畫面無延遲的聯繫在一起，大大提升高山醫療的精準度。

遠距醫療團隊醫師陳家慶表示，在3G與4G通訊的時代，許多醫學檢查需要使用特殊儀器與高流量的影像傳輸，在無法滿足即時影像傳輸的限制下，遠距診療的訊息溝通往往不夠精準，這次團隊帶上5G通訊醫療箱和口袋大小的手持式超音波，上周在排雲山莊進行測試，終於成功地解決了即時影像傳輸的問題。

陳家慶說，去年3月第一次帶超音波儀器上到排雲山莊，遇上一位山友頭暈步態不穩與嘔吐，超音波顯示視神經外徑超過5.5mm顯示患者腦壓升高，符合高山腦水腫的診斷，在使用加壓艙後，患者症狀獲得大幅改善，隔日已能正常進食與順利下山。

而去年12月底玉山醫療隊上山服務，透過多科會診使醫師可以遠程觀察、並評估患者的狀況，減輕醫療資源的壓力，一樣是透過眼球超音波為現場11位山友檢查，其中有三位輕微頭暈的患者，也因此即早篩檢出高山症腦壓升高的情況，即時給予藥物治療。現場還有山友即時與家人視訊分享醫療檢查結果，讓醫病溝通無死角。

玉山醫療隊上星期成功運用超音波設備與遠距醫療系統，執行高山症即時多方會診且測試成功。圖／竹山秀傳提供
玉山醫療隊上星期成功運用超音波設備與遠距醫療系統，執行高山症即時多方會診且測試成功。圖／竹山秀傳提供
玉山醫療隊上星期成功運用超音波設備與遠距醫療系統，執行高山症即時多方會診且測試成功。圖／竹山秀傳提供
玉山醫療隊上星期成功運用超音波設備與遠距醫療系統，執行高山症即時多方會診且測試成功。圖／竹山秀傳提供
玉山醫療隊上星期成功運用超音波設備與遠距醫療系統，執行高山症即時多方會診且測試成功。圖／竹山秀傳提供
玉山醫療隊上星期成功運用超音波設備與遠距醫療系統，執行高山症即時多方會診且測試成功。圖／竹山秀傳提供
玉山醫療隊上星期成功運用超音波設備與遠距醫療系統，執行高山症即時多方會診且測試成功。圖／竹山秀傳提供
玉山醫療隊上星期成功運用超音波設備與遠距醫療系統，執行高山症即時多方會診且測試成功。圖／竹山秀傳提供

遠距 玉山 患者

延伸閱讀

影／驚喜！玉山再降瑞雪 目前持續中

銘金科技捐贈手持式超音波 元旦起竹縣緊急救護再升級

玉山結凍山友不帶雪地裝備出發 氣力放盡竟要求空勤吊掛

難得的玉山冰錐美景 鄭明典：影像紀錄中最顯著的一次

相關新聞

保四忠犬「小黃」走完狗生 骨灰將迎回隊部樹葬續情緣

約14年前，米克斯「小黃」流浪到彰化保四總隊大門，員警見牠可憐收容後，從此融入保四，更盡忠職守，不僅陪同出勤，出操時，發...

彰化員林路面忽爆裂噴水嚇壞路人 急查原因疑爆管

彰化縣員林市莒光路596號至628號之間的路面，今天上午9點多發生路面爆裂溢水，初步了解是自來水管線施工後，疑因水壓過大...

影／冬天花園最美鬱金香花季開跑 30萬球中社花市陸續綻放

冬天花園最美的鬱金香花季開跑，台中后里中社花市今年準備30萬球鬱金香，現正陸續绽放，今天早上開園就有國內外遊客到園區賞花...

中橫便道3年5火警 森林護管員化身蜘蛛人垂降滅火

台中市梨山地區是台中市後花園，有豐富蔬果與大自然林相，現正值梅花季、下月櫻花季將登場。經統計，2021至2023年發生5...

突破高山遠距醫療障礙 竹山秀傳超音波回傳影像會診

玉山登山有保障！玉山醫療隊導入遠距醫療系統十年後，上星期成功運用超音波設備與遠距醫療系統應用於高山症的評估診斷，，執行即...

台中奇葩建築有新朋友「焦阿巴」？ 市府大解謎

台中建案「文心愛悅」去年5月吊臂掉落釀中捷公安事故，建築立面金色大鳥引人矚目，有網友說是「金5雞」，也有說是「金錢豹」姊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。