中市市民廣場 違規擺攤惹怨

台中市民廣場有大片草地供民眾從事散步、野餐等休閒，卻有10多組攤販違規擺攤，引發民怨。建設局表示，去年總計已開罰148件，金額67萬餘元，部分攤商脫產未繳罰金，正與行政執行署研商強制執行作業，呼籲市民一同抵制，勿購違法攤商物品。

據了解，這些違規擺攤販售泡泡槍、風箏等未經安全檢驗的玩具，減少市民廣場近四分之一可活動空間。但依公園行道管理自治條例僅限制「販賣」行為，攤商則主張「沒有賣」，勤務機關無法強制驅離。

趙姓市民假日都會帶孩子到廣場活動，他無奈說到，違規攤商存在已久，且越來越多，且擺放位置如已規畫好般，「野餐墊」招牌也如出一轍，似有規模運作營業，活動空間被縮小，擔心跑跳玩耍的孩子，可能撞到攤位受傷。

鄰近廣場的綠園道，設有「街頭藝人格位」，有格位的街頭藝人可免費使用。蔡姓藝人說，他們使用格位可以「打賞」，不能售物「盈利」，維持生計有難度，且格位爭取不易，面對違規攤販「占公地、盈私利」行為，感覺很不公平。

建設局表示，經不定期聯合警方稽查勸導攤販離開，若勸導無效，則罰1200以上、6000元以下罰緩，若開罰後，仍不願離去者，則採重罰最高6千元，去年總計共開罰148件，金額67萬4千多元，移送行政執行署共計76件。

建設局說明，經查有部分攤商已脫產，遭裁罰也未繳納罰鍰，正與執行署研商強制執行相關作業，並呼籲民眾，勿購買違法攤商物品，讓違法攤商沒錢賺而離開，才能還給市民舒適休憩空間。