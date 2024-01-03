保四忠犬「小黃」走完狗生 骨灰將迎回隊部樹葬續情緣

約14年前，米克斯「小黃」流浪到彰化保四總隊大門，員警見牠可憐收容後，從此融入保四，更盡忠職守，不僅陪同出勤，出操時，發現隊伍混亂還吠幾聲糾正，直到昨天終因年邁體衰，「走完狗生」，很多員警哭紅了眼，集資為牠辦後事，還準備將牠的骨灰迎回保四樹葬，繼續護佑保四。

吳姓警官指出，「小黃」是隻小公狗，當年流浪到保四大門時，員警拿東西餵食，更見牠很萌，又瘦弱可憐，就收留在保四裡，從此與保四結下情緣。隨著「小黃」長大，越發有「靈性」，平時就在保四球場站崗，看著人來人往，一發現有陌生人進來營區，就會吠幾聲，值勤人員就會出來盤問。

吳姓警官說，保四靠近山區，常有蛇類出沒，隊員出勤都會毛毛的，但只要召喚「小黃」隨行巡邏 ，大家都會心安許多；每當新生報到，如果隊伍太亂，一旁的「小黃」就像老鳥一般，看不過去，就會吠幾聲「糾正」，令人莞爾。

吳姓警官說，五年前，他剛來保四報到，當時他穿著便服，「小黃」見狀對他一直吠得不停，當時他也不知道原因，即有資深警員告訴他，要穿上制服，「小黃」才不會叫，果真牠從此認得他，不再朝他吠了。

今年14歲的「小黃」終因年邁體衰，昨天下午被發現倒在花園裡，眾人見狀趨前紛紛為牠打氣加油 ，很快就集資1萬5000元，將牠送往台中中興動物醫院，檢出罹患心絲蟲病，且心絲蟲已阻塞心臟，導致其腹部積水、嚴重貧血，回天乏術。

員警說，14歲算是「狗瑞」得以善終，但牠 要走之前，面帶著笑容向大家點點頭，好像是要告訴大家不必擔心牠，他們相信「小黃」一定去天堂當小天使了。對於「小黃」的離去，大家都很不捨，哭紅了眼。