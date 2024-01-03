台中市跨年三大主場超吸睛 連假吸151萬人、訂房逾9成

台中跨年共有三大主場演唱會，水湳跨年晚會找來亞洲女王JESSI「開罵」，吸引逾24萬人，五月天也在洲際棒球場，與2.5萬名樂迷其跨年，麗寶跨年晚會也吸引超過10萬人潮，觀旅局表示，連假三天吸引151萬人到台中消費旅遊，旅館前2天住宿率逾9成2，為台中觀光新一年，博得好彩頭。

觀旅局長陳美秀表示，演唱會及跨年場的加持，再加上綠川、柳川及草悟道的聖誕裝置及市集，帶動「台灣好行-11路台中時尚城中城線」沿線景點人氣旺，到處都是長長人龍；另「153谷關線」也吸引許多遊客搭乘前往谷關泡湯健行，各地業者喜迎觀光商機。

新聞局表示，「2024幸福龍來-台中跨年夜」日前於水湳中央公園重磅登場，活動規模與卡司陣容更勝以往，人潮創新高，統計至1月1日凌晨1時，活動現場總參與人次超過24萬人，刷新去年22萬人紀錄。

台中跨年晚會轉播收視率，更為全國之冠，YouTube直播蟬聯發燒影片冠軍，共有197萬2483人次收看，同時在線觀看人數最高一度衝破8萬人。此外，「2024麗寶跨年演唱會」全場域也湧入超過10萬人次，熱鬧迎接新年。

新聞局長鄭照新說，台中耶誕嘉年華「2023台中好甜，LINE FRIENDS好友來樂」展期共18天，耶誕節後熱潮不減，跨年當日吸引逾8萬人次造訪，1日活動圓滿落幕，累積參觀人數超過106萬人次，為台中帶來15億元以上經濟產值。

由台灣陣頭品牌「九天民俗技藝團」聯合音樂祭品牌「浮現音樂」主辦「鼓神祭」、新聞局指導，今年以「祭儀獻藝」作為活動主題，結合表演藝術、流行音樂演出及文化體驗，吸引約千名民眾共襄盛舉，為別具特色的跨年盛會。

另五月天於2023年12月31日、1月1、2、5、6、7日在台中舉辦《回到那一天》6場巡迴演唱會，跨年當天聚集來自全國各地約2.5萬歌迷參與，接下來還有3場演出，要與樂迷在新年共創最棒的回憶。

跨年當晚，觀旅局、和平區公所與交通部觀光署參山國家風景區管理處也合力舉辦「愛上谷關．點亮梨山」雙主場跨年晚會，梨山、谷關雙主場合計吸引逾1500人參與。每年11月至隔年1月是谷關、梨山旅遊旺季，中央、地方攜手舉辦雙主場跨年晚會，成功帶動旅宿、餐飲等觀光產值。