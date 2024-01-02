飼料國際價格下降豬價上升 肉品市場分析曝原因

養豬飼料國際價格每公斤下跌2至3元，豬價不動如山，民眾擔心農曆過年前又上漲；彰化縣肉品市場今天表示，毛豬飼養頭數沒減，也沒疫病，如果一路平安，豬價可望平穩跟現在差不多。

彰化縣是全台第三養豬大縣，去年（2023）年5月養豬場567場，飼養頭數72萬9157頭，半年內4家養豬場申報停養，到11月底563場，但飼養頭數增加1萬8235頭，來到74萬7392頭。

綜觀彰化縣肉品市場去年12月交易總平均價格最低每公斤84.03元，年底封關前開紅盤到最高點87.81元，75公斤以上規格豬最高價每公斤89.24元，年底封關前平均每公斤88.51元（當月第三高價）。元旦拍賣毛豬1983頭，交易總平均價格每公斤86.7元，和去年封關前相比微幅下跌。

彰化縣肉品市場今天表示，養豬飼料黃、小、玉的國際價格每公斤曾衝破11元，帶動整體豬價上漲，現在下跌至8、9元，為何豬價沒跟著回跌？原因出在養豬成本攀升，養豬場為了符合現代日趨嚴格的環保標準，投入大量資金改善和提升汙染防治設備，毛豬飼養成本早已脫離每公斤66元，現在上看80元。

肉品市場表示，業者若評估成本過高難以回收，可能退出市場，形成飼養規模大者恆大的局面，願意投入經費做設施，從養豬成本升高來看維護環境，其實有正面意義。