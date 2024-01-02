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花生、米穀類製品易遭黴菌入侵 南投抽檢驗出2家不合格

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
花生、玉米等食物容易受潮，進而被黴菌汙染，產生致癌的黃麴毒素。圖／取自網路
花生、玉米等食物容易受潮，進而被黴菌汙染，產生致癌的黃麴毒素。圖／取自網路

花生製品、米、穀類等產品，於高溫又潮濕的環境下易遭黴菌入侵而污染產生毒素，南投衛生局日前抽驗縣內32家超市、賣場及零售業者，就所販售花生製品、穀類、雜糧作物、紅麴製品及香辛類等32件產品，在埔里鎮兩處賣場抽檢時分別發現「花生糖」、「有機紅藜麥」2件真菌毒素未符合規定，經追查產品來源屬外縣市，已移產品所轄衛生局後續追蹤。

南投縣衛生局指出，近來民眾對食品安全極為重視，縣府啟動執行「市售食品真菌毒素監測計畫」，對於檢驗花生製品、米、穀類等食品中真菌毒素、總黃麴毒素等項目，對全縣抽驗32家家業者，特別注意花生製品、米、穀類等製造業、販售業等者，應注意原物料、半成品及成品各階段之貯存，在埔里鎮驗出兩家業者的有機紅藜麥及花生，與規定不符，因而移外縣市處辦。

局長陳南松指出，為保障民眾食的健康安全，民眾購買時應選擇可靠和信譽良好廠商的產品，選擇製造日期最近的較為新鮮、包裝完整的產品，並妥善保存於陰涼乾燥環境，避免發黴；如有食物發霉、變色或超過有效期限，應丟棄不食用。兩項產品若經抽驗不合格者，可依食品安全衛生管理法第17條及同法第48條規定，屆期再予抽驗，如仍不符規定者，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

南投衛生局啟動執行「市售食品真菌毒素監測計畫」，日前抽驗縣內32家超市、賣場及零售業者，2家不合格。圖／南投衛生局提供
南投衛生局啟動執行「市售食品真菌毒素監測計畫」，日前抽驗縣內32家超市、賣場及零售業者，2家不合格。圖／南投衛生局提供
南投衛生局啟動執行「市售食品真菌毒素監測計畫」，日前抽驗縣內32家超市、賣場及零售業者，2家不合格。圖／南投衛生局提供
南投衛生局啟動執行「市售食品真菌毒素監測計畫」，日前抽驗縣內32家超市、賣場及零售業者，2家不合格。圖／南投衛生局提供

衛生局 抽驗 埔里 食品安全 黴菌 南投

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