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中心瓏步道 中市擬串聯景點

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導

台中霧峰里山步道群分散，議員張芬郁等人提案，要求市府規畫串聯，以打造第2個大坑風景區為目標。市府觀旅局指出，將以中心瓏登山步道延伸，串聯周邊景點，評估可行性再逐年辦理。

張芬郁表示，霧峰「里山步道群」很有特色，步道群入口處都是現代或歷史知名景點，如林家花園、光復新村、民主議政園區及地震園區等，步道距離相近，卻又遙遙相望，沒有整體規畫且串連，無法發揮觀光效益；參山國家風景區去年9月研擬納入霧峰部分區域，最後只納入中心瓏和望月峰步道的登山口。

議員表示，大坑風景區有14條登山步道，市府挹注龐大資源，持續發展拚觀光，反觀霧峰里山步道群頗具潛力，但第1條中心瓏步道設立後，後續增設多條步道，但距離都太分散。

張芬郁表示，2022年完工的霧峰生態植物園區步道，銜接望月峰獻堂登山步道和中心瓏登山步道，改善過去人車爭道，多名民進黨議員要求除爭取中央預算，市府也要投入經費，持續連接完成。

霧峰區公所表示，霧峰里山步道群可分成3大區塊，分別由樟公北巷或明台高中旁萊園路進入，沿途可欣賞霧峰市區景致；由明台高中後方仁德巷或民主議政園區後方進入，沿線多種植霧峰農特產品；另從新生路為主要入口，坡度較陡，屬於挑戰型的步道。

觀旅局科長王欣弘表示，霧峰里山步道群看似像登山步道，不乏私人農路，增闢設施有難度，但將整體串聯步道群，將以中心瓏登山步道為主，延伸串聯周邊景點，分年分期評估可行性，依優先順序爭取經費辦理。

登山步道 議員 明台高中

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