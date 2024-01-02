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元旦上路 南投禁用一次性塑料杯

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導
新年伊始，南投縣敬老愛心卡搭乘計程車補助費，提高到單趟次100元、每天4趟。圖／南投縣政府提供
新年伊始，南投縣敬老愛心卡搭乘計程車補助費，提高到單趟次100元、每天4趟。圖／南投縣政府提供

南投縣元旦新制上路，縣府表示，今年起各飲料店、超商與速食店，禁用一次性塑膠飲料杯，昨稽查3家飲料店都合格；敬老愛心卡搭乘計程車單趟次補助金額，由85元提高為100元，每天補助4趟次；另外未檢測合格的柴油車，禁止進入日月潭區道路，違者將開罰。

合歡山雪季開始，南投衛生局設置在合歡山昆陽緊急醫療站，昨起提供為期2個月的假日醫療服務，中部多家醫院派醫護駐點，去年統計，雪季期間服務300多名病患；醫師表示，遊客到海拔2500公尺以上山區，容易有頭痛、惡心、嘔吐、眩暈等高山症狀，應盡快求助。

位於水里鄉衛生所的水里鄉急診救護站，元旦起24小時提供緊急醫療服務；急診站由縣府、彰化基督教醫院及南投基督教醫院合作成立，去年揭牌後，陸續增添插管、心臟電擊器等急救設備。南投衛生局宣布，除原有醫師、護理人員各1人，新增1名放射師，提供X光檢查服務。

南投縣環保局表示，為推動垃圾源頭減量，縣府已公告元旦起，全縣飲料店不得提供塑膠一次性飲料杯，違反禁用規定者，將開罰1200元至6000元罰鍰，每年估計可減少約1700萬個塑膠杯使用量。

環保局長李易書昨率隊稽查2家連鎖、1家非連鎖飲料店，都合乎規定；他呼籲，民眾自備飲料杯購買飲料，享有5元以上折扣，盼大家當個「不塑之客」。

南投敬老卡原本單趟補助85元、每天4趟，許多長輩爭取調高單趟次車費。南投縣長許淑華拍板同意後，元旦起從85元調高至100元，同樣每天4趟；另外元旦起4大超商、全國繳費網、臺灣pay及LINE pay等多元繳費系統，可繳納縣府規費、租金、罰鍰。

元旦

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