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南投原住文化幹部巫再生 68歲就讀研究所立志帶動部落地方創生

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
南投縣仁愛鄉Tapung文化產業協會理事長巫再生就讀大葉大學企管研究所，期許運用所學發展部落。記者簡慧珍／攝影
南投縣仁愛鄉Tapung文化產業協會理事長巫再生就讀大葉大學企管研究所，期許運用所學發展部落。記者簡慧珍／攝影

南投縣被認為好山好水，退休軍警巫再生曾任職村長和社區發展協會理事長，發現村長和社區理事長不只做服務，更需要管理及帶動地方發展，因此他重拾書本，去（2023）年考進彰化縣大葉大學企業管理學系碩士班，希望結合地方創生為部落帶來創新活力。

69歲的巫再生是賽德克族人，目前擔任南投縣仁愛鄉Tapung文化產業協會理事長，當過職業軍人，退役後轉任警察31年，退休後從事保全工作，回到家鄉南投自2014年起連任兩屆廬山社區發展協會理事長，當選一屆仁愛鄉精英村村長。

他今天表示，不是軍旅生涯當基層幹部班長、擔任派出所長以社區理事長、村長等職務，都與管理息息相關，他決定就讀研究所，企管系所開設行銷銷售、品牌建立、財務管理、人力資源管理、生產製造運籌、資訊科技、智慧商業等企業營運相關課程，老師引導讓他受益良多。

「Tapung」是賽德克族用於取火的一種植物，象徵薪火相傳與生生不息的力量，他認為，部落現階段面臨的問題與未來文化產業發展展望，都可以有更深更廣的思考，希望他回校園充實自我，連結Tapung文化產業協會和社會資源，把書本理論實踐到部落，讓部落特色成為優質的產品，為年輕人開創工作機會，進而發展地方。

南投

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