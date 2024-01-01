超誇張 ！這款小提燈受歡迎 彰化人排隊長達500公尺

彰化人愛排隊又一樁！彰化縣政府上月30日為彰化月影季點燈儀式時，發放造型可愛的多多龍充氣小提燈，預定發放2000個，沒想到湧來數倍民眾排隊領取，很多人領不到，紛紛抱怨，縣長王惠美表示，後續還有情人節、元宵節等，將依照不同的節日再發送。

目前發放的小提燈，除塑膠製或紙製的古早燈外，多是要DIY紙製提燈，不僅要花時間組裝，而且比較不耐用，而多多龍充氣小提燈，造型十分可愛，只要對著氣孔吹滿氣，提燈內也有可以閃爍不同顏色的小燈，而且還有繩子可以配掛，掛在書包、皮包、腳踏車，甚至可以提著，既方便又耐用，所以很能擄獲小朋友的心。

縣府上月30日，當天預定下午5時開放領取多多龍充氣小提燈號碼牌，即有民眾從下午前往排隊，此後，隊伍越排越長，從空拍畫面，當時排隊領號碼牌的人潮，從八卦山大佛沿著參佛步道再穿過牌樓，再往卦山路排到山下，超過500公尺，結果最後超過一千人領不到。

有民眾就在臉書「彰化人大小事」抱怨，他在下午4點多就去排隊領號碼牌，卻還是排不到，因為孩子很想要一直哭，他誠心的想要購買2個提燈，給小孩子。

網友趁機跟這位家長「機會教育」，建議換別的東西獎勵他們，遇到這種狀況，通常一開始就會先跟孩子說這是限量，不一定能得到，通常孩子都能理解，就不會吵鬧；也有網友建議，不要孩子哭了，就幫孩子解決問題，帍且很多不是錢就買的到的，要讓他們面對問題，理解失敗是必然的。

不過，也有很多民眾表示，彰化人口這麼多，「2000個是發心酸的嗎？」建議縣府不要為德不卒，既然多多龍小提燈這麼受歡迎，就應該要多發，盡量滿足需求。

民眾的心聲，彰化縣長王惠美聽到了，表示錯過没領到的小提燈的鄉親好朋友再等下一次，後續還有情人節、元宵節等，縣府將依照不同的節日再發送，還有機會可以拿到。