JESSI飆國罵火辣登台 台中跨年驚喜宣布「將在台開唱」

「2024幸福龍來 台中跨年夜」今晚將在水湳中央公園登場，今年中市府邀請到亞洲女王JESSI火辣登場，此次為JESSI第二次到台灣表演，唱完第二首歌後，以招牌「國罵」向台下觀眾打招呼，滿足數十萬粉絲，帶動晚會高潮。JESSI更驚喜宣布，明年將在台舉行個人售票演唱會。

JESSI今年暑假曾旋風來台開唱，吸引上萬人朝聖，美式作風的她，也向台灣粉絲學習「F*ck」的中文講法，直接當眾開罵。

JESSI今晚獨家在台中跨年，吸引數十萬人塞爆中央公園的中央球場，就希望能現場聽到她「開罵」，JESSI也不負眾望，「開金口」飆「Ｘ你娘」等國罵，滿足粉絲。