JESSI飆國罵火辣登台 台中跨年驚喜宣布「將在台開唱」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
亞洲女王JESSI今晚在台中跨年晚會獨家開唱，火辣性格在台上大飆招牌國罵，更驚喜宣布2024將在台開唱。記者劉柏均／攝影
亞洲女王JESSI今晚在台中跨年晚會獨家開唱，火辣性格在台上大飆招牌國罵，更驚喜宣布2024將在台開唱。記者劉柏均／攝影

「2024幸福龍來 台中跨年夜」今晚將在水湳中央公園登場，今年中市府邀請到亞洲女王JESSI火辣登場，此次為JESSI第二次到台灣表演，唱完第二首歌後，以招牌「國罵」向台下觀眾打招呼，滿足數十萬粉絲，帶動晚會高潮。JESSI更驚喜宣布，明年將在台舉行個人售票演唱會。

JESSI今年暑假曾旋風來台開唱，吸引上萬人朝聖，美式作風的她，也向台灣粉絲學習「F*ck」的中文講法，直接當眾開罵。

JESSI今晚獨家在台中跨年，吸引數十萬人塞爆中央公園的中央球場，就希望能現場聽到她「開罵」，JESSI也不負眾望，「開金口」飆「Ｘ你娘」等國罵，滿足粉絲。

JESSI今晚登台誠意滿滿，身穿一襲白色亮片裝，展現火辣好身材，更貼心地詢問粉絲「服裝如何？我希望展現bling bling的一面」，一連帶來多首熱門歌曲，熱力舞動、嗨翻全場，讓歌迷一飽耳福。更歡迎粉絲盡量拍照，享受今晚的跨年夜。

亞洲女王JESSI魅力無法擋，台中跨年晚會晚間9時湧入超過11萬人。記者劉柏均／攝影
亞洲女王JESSI魅力無法擋，台中跨年晚會晚間9時湧入超過11萬人。記者劉柏均／攝影

粉絲 跨年 女王

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