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麗寶跨年演唱會開埸湧入萬人 跨年倒數將有300秒高空煙火
麗寶跨年演唱會今晚在麗寶樂園渡假區第二停車場開唱，開場演出由「原子少年」FEniX 的「Look At Me」、「Fire Fighter」等勁歌熱舞，晚上9點多已湧進萬名遊客，人潮車潮還持續進場中。預估隨著時間倒數，全場人數會更多，今天整天全場域預估大約10萬人。
麗寶樂園渡假區表示，許多粉絲們今天一早就已排隊等著卡位入場，近距離一睹偶像們的風采；今年演出卡司有搖滾天團八三夭、金曲樂團宇宙人、Kimberley陳芳語、選秀節目「大嘻哈時代2」阿夫、O.Dkizzya、阿跨面、新生代樂團芒果醬Mango Jump、 「原子少年」人氣夯團Ozone、FEniX、同理、All In 5、洪暐哲、余凱揚等。
倒數時刻由八三夭與現場民眾一同迎接2024年，倒數後由Ozone、Sunny Parfum日光之橙接續精彩表演。
跨年倒數時，安排300秒270度視角的絢麗璀璨的高空煙火以 「和平 祈福」 為主題，同時搭配全台最大摩天輪天空之夢影音燈光秀，在2024年第一秒起於后里的夜空中閃亮綻放。
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