跨年致詞誰最省話？盧秀燕去年10字祝福刷新紀錄 今晚眾人敲碗

「2024幸福龍來 台中跨年夜」今晚在水湳中央公園一路嗨到元旦凌晨，市長盧秀燕深夜11時50分將到場與市民一起跨年倒數。盧秀燕在跨年致詞簡短，把時間留給表演藝人與民眾，去年是「哈囉2023萬兔水啦！」今晚預告將更簡潔有力，「省話一姐」如何再創新紀錄，成為話題。

新聞局長鄭照新表示，盧秀燕2019年致詞說「祝福大家新年快樂、心想事成，要什麼有什麼」。首長致詞簡短，贏得滿堂彩。2020年盧秀燕以「2020就是『愛你愛你』，祝大家新年快樂！『乎哩（后里）太平』(台語)」；2021年以「2020大家辛苦了，2021曙光再現，祝大家新年快樂，犇向幸福」，簡短傳達新年期許。「2022幸福台中，新年快樂。」僅12字祝福。

去年盧秀燕認為，藝人歌手和看表演的民眾才是主角，她把時間留給大家，「能省則省」，最後以「哈囉2023萬兔水啦！」10字刷新省話紀錄。

今晚迎接2024，「省話一姐」致詞內容再引發討論，跨年晚會的熱門話題。