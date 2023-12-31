快訊

「4症狀中1」恐非普通感冒！ 兒科醫警告：嚴重須進加護病房

柯文哲諷賴清德辯論越講越糟糕 「蔡總統恐氣到要吃普拿疼」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跨年致詞誰最省話？盧秀燕去年10字祝福刷新紀錄 今晚眾人敲碗

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕在跨年晚會致詞「能省則省」，今年的表現備受矚目。圖／聯合報系照片
台中市長盧秀燕在跨年晚會致詞「能省則省」，今年的表現備受矚目。圖／聯合報系照片

「2024幸福龍來 台中跨年夜」今晚在水湳中央公園一路嗨到元旦凌晨，市長盧秀燕深夜11時50分將到場與市民一起跨年倒數。盧秀燕在跨年致詞簡短，把時間留給表演藝人與民眾，去年是「哈囉2023萬兔水啦！」今晚預告將更簡潔有力，「省話一姐」如何再創新紀錄，成為話題。

新聞局長鄭照新表示，盧秀燕2019年致詞說「祝福大家新年快樂、心想事成，要什麼有什麼」。首長致詞簡短，贏得滿堂彩。2020年盧秀燕以「2020就是『愛你愛你』，祝大家新年快樂！『乎哩（后里）太平』(台語)」；2021年以「2020大家辛苦了，2021曙光再現，祝大家新年快樂，犇向幸福」，簡短傳達新年期許。「2022幸福台中，新年快樂。」僅12字祝福。

去年盧秀燕認為，藝人歌手和看表演的民眾才是主角，她把時間留給大家，「能省則省」，最後以「哈囉2023萬兔水啦！」10字刷新省話紀錄。

今晚迎接2024，「省話一姐」致詞內容再引發討論，跨年晚會的熱門話題。

盧秀燕 跨年晚會

相關新聞

彰化知名滷肉飯又少一家...50年老店「奇美公路飯店」今熄燈 老饕不捨

繼「阿興魯肉飯」、「夜市爌肉飯」排隊名店熄燈後，有近50年歷史的彰化市中山路二段「奇美公路飯店」，店家以做吃的很辛苦，累...

跨年致詞誰最省話？盧秀燕去年10字祝福刷新紀錄 今晚眾人敲碗

「2024幸福龍來 台中跨年夜」今晚在水湳中央公園一路嗨到元旦凌晨，市長盧秀燕深夜11時50分將到場與市民一起跨年倒數。...

台中神岡荔枝園華麗變身 10萬盞供燈免費參觀到元宵

第14屆跨年億遍度母世界和平祈願繞境10萬供燈，昨晚在台中市神岡區一處荔枝園點燈，10萬盞燈點亮到元宵節，民眾可免費參觀...

自閉症青年多益650多分 擔任房務助理找到職場春天

有身心障礙並非不能適應職場，台中市勞工局與企業合作，歷經至少半年的努力，成功讓24歲輕度自閉症青年「大寶」順利找到工作，...

物聯網落實溫泉永續使用 台中市府推動智慧水表計畫

台中具豐沛溫泉資源，但為使溫泉水資源永續發展，台中市水利局近年積極推動「智慧水表計畫」，鼓勵台中市溫泉業者建立智慧水管理...

彰化花海計畫邁入20年 11處專區等待賞花人

彰化縣冬季裡作花海季節開跑了，社頭鄉月眉池花海專區率先迎賓，埔鹽鄉南新花海將在元旦後展開，預計這波花季最後一檔到明年立春...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。