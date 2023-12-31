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物聯網落實溫泉永續使用 台中市府推動智慧水表計畫

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中具豐沛溫泉資源，但為使溫泉水資源永續發展，水利局近年積極推動「智慧水表計畫」。圖／台中市府提供
台中具豐沛溫泉資源，但為使溫泉水資源永續發展，水利局近年積極推動「智慧水表計畫」。圖／台中市府提供

台中具豐沛溫泉資源，但為使溫泉水資源永續發展，台中市水利局近年積極推動「智慧水表計畫」，鼓勵台中市溫泉業者建立智慧水管理系統，透過物聯網技術，集中管理總量監測，落實溫泉保育。

溫泉為國家天然資源，2023年通過溫泉法，業者應申請溫泉水權、繳納費用等相關措施，才可使用泉源；台中市水利局長范世億指出，過往溫泉業者採人力抄表，常因儀表讀數顯示問題，無法因應狀況立即處理，除耗時耗力，也影響作業效果。

范世億說，為避免溫泉水資源枯竭、溫泉區水溫下降、水量減少等情形，推動科技監測計畫，導入自動化的溫泉地下水資源智慧管理系統，用智能監測與通訊技術，搭配系統平台估算、分析水量，並記錄用水量，業者也可透過系統檢視用水量，監控設備運轉情形，降低管理成本。

水利局表示，利用智慧水管理系統的數據調查與分析，可更瞭解中市溫泉地下水資源使用量，今年更以「溫泉智慧物聯網 邁向管理新時代」，榮獲廉能透明獎佳作成績，也顯現水資源彈性調配機制透明公開、業務數位系統化，同時讓台中市民更安心、對市政更加信賴。

台中具豐沛溫泉資源，但為使溫泉水資源永續發展，水利局近年積極推動「智慧水表計畫」。圖／台中市府提供
台中具豐沛溫泉資源，但為使溫泉水資源永續發展，水利局近年積極推動「智慧水表計畫」。圖／台中市府提供

溫泉 水資源 台中市

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