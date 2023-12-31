彰化花海計畫邁入20年 11處專區等待賞花人

彰化縣冬季裡作花海季節開跑了，社頭鄉月眉池花海專區率先迎賓，埔鹽鄉南新花海將在元旦後展開，預計這波花季最後一檔到明年立春（2月4日）前，各主辦單位都請民眾賞花要及時。

彰化縣政府辦理冬季裡作期間種植景觀作物計畫，到今年已邁入第二十年，近年面積保持在250公頃左右，今年廣達270公頃，花海面積較集中達3公頃依序為秀水鄉23.7公頃、鹿港鎮17公頃、線西鄉15.5公頃、大村鄉12.8公頃、田中鎮12公頃、彰化市9.5公頃、伸港鄉9公頃、埔鹽鄉8公頃、社頭鄉7公頃、花壇鄉5.3公頃、埤頭鄉4公頃，以上11鄉鎮的花海專區，埤頭、伸港和線西三鄉沒相關活動。

今年首次加入花海專區行列的社頭鄉，在古蹟月眉池鄰近農田一口氣種出7公頃花海，配合社頭鄉織襪芭樂觀光節、忠義路杜鵑花大道，民眾一趟旅遊可看到花海、田間稻草藝術裝置、彩燈裝置；大村鄉公所今年也首度設置花海專區，和辦理2023燕霧大地藝術季；田中鎮農會望高瞭花海專區已開始。

明年元月6日埔鹽鄉公所舉辦2024南新花海活動，20日彰化市公所辦理2024彰化市花花世界活動，都有美麗花海可看，27日由鹿港鎮公所的2024鹿港花遊記、秀水鄉公所的2024年金陵花海節活動，和花壇鄉公所「焢吧焢焢~花壇趴4焢…94愛控窯」壓軸，精彩可期。