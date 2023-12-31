聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中影音中心招商成功 威剛科技預計2026年營運

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
威剛拿下台中影音中心OT案，初期投資4億，打造漫畫、遊戲、影音基地。圖／新聞局提供
威剛拿下台中影音中心OT案，初期投資4億，打造漫畫、遊戲、影音基地。圖／新聞局提供

台中流行影音中心前身為中台灣電影中心，市府轉型後發包委外營運傳出好消息，台中市新聞局表示，經過綜合評選，威剛科技獲得最優申請人資格，將進行議約，威剛科技預計投資4億元，打造複合式影視音體驗場域，預計2026年對外營運。

中台灣電影中心命運多舛，一度成為國家漫畫博物館場址，後來又生變，市府完工後碰上疫情，委外營運不順利，後來轉型為流行影音中心，在2023年底順利委外成功。

新聞局長鄭照新說，威剛科技以ACG（動畫、漫畫、遊戲）與Double M（電影、音樂）為提案核心，結合流行文化、文創內容，打造複合式影視音體驗場域，未來可成為推動國片、藝術院線放映及籌備影展基地。

新聞局表示，威剛來自科技產業，規畫流行音樂表演空間、電競場域、VR與XR體驗場域，還有360裸視3D等未來影院，展現台灣科技創新軟實力，為台灣電影映演產業及文創產業，開創新的營運及消費模式。

新聞局表示，業者也將尋求與國際知名動漫、電影IP品牌合作，舉辦多元主題展覽，配合周邊水湳園區遊客、大學族群等，規畫餐飲服務空間，滿足食育樂需求。

新聞局強調，後續將與威剛科技議約、簽約與點交場地，業者初期投資金額達4億元，預計2026年對外營運，將導入電影、流行音樂、動畫、漫畫、遊戲及文創等主題，並創造在地人才就業機會。

電影 文創產業 動畫

延伸閱讀

全心投入2024選戰 趙少康看電影突感性喊「沒有悲觀的理由」

威剛拿下台中影音中心OT案 打造漫畫、遊戲、影音基地

雀雀／不只宮崎駿！日本動畫有望超越韓劇、成為全球強勢劇種之一？

台中流行影音中心OT案 威剛科技取得最優申請人

相關新聞

彰化大村日照中心 拆屋還地？徵地？

彰化縣大村鄉福興村日照中心2021年舉行動土典禮時，鄉民石豊田到場抗議表示日照中心土地是日治時期他祖父所有，要討回土地，...

彰化月影燈季 大佛光雕秀

彰化月影燈季昨晚在八卦山大佛風景區點燈，展期長達65天，重頭戲大佛光雕秀吸引目光，融入彰化山海人文、稻米花卉等特色，以大...

台中影音中心招商成功 威剛科技預計2026年營運

台中流行影音中心前身為中台灣電影中心，市府轉型後發包委外營運傳出好消息，台中市新聞局表示，經過綜合評選，威剛科技獲得最優...

彰化月影燈季點燈 多多龍小提燈不夠發…縣長宣布加碼

2024彰化月影燈季今晚點燈，展出到明年3月3日，共65天，每天晚上5點30分至10點，每半個小時光雕秀展演一次，縣府說...

經部：彰濱晶鼎焚化爐未獲地方支持恐喊卡 環團籲勿選前後不一樣

彰濱晶鼎綠能焚化爐地方抗爭多時，經濟部昨發文若業者未能取得縣府支持，無法在施工前舉辦說明會，將重新檢討計畫，此計畫可能終...

凍頂烏龍茶金字招牌怎麼來？ 冬茶賽淘汰率達42.19%

南投縣鹿谷鄉農會及凍頂茶葉生產合作社今天舉辦冬茶展售會，縣長許淑華頒匾表揚特等獎得主，肯定鹿谷農會落實南投茶葉產銷履歷及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。