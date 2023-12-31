台中影音中心招商成功 威剛科技預計2026年營運

台中流行影音中心前身為中台灣電影中心，市府轉型後發包委外營運傳出好消息，台中市新聞局表示，經過綜合評選，威剛科技獲得最優申請人資格，將進行議約，威剛科技預計投資4億元，打造複合式影視音體驗場域，預計2026年對外營運。

中台灣電影中心命運多舛，一度成為國家漫畫博物館場址，後來又生變，市府完工後碰上疫情，委外營運不順利，後來轉型為流行影音中心，在2023年底順利委外成功。

新聞局長鄭照新說，威剛科技以ACG（動畫、漫畫、遊戲）與Double M（電影、音樂）為提案核心，結合流行文化、文創內容，打造複合式影視音體驗場域，未來可成為推動國片、藝術院線放映及籌備影展基地。

新聞局表示，威剛來自科技產業，規畫流行音樂表演空間、電競場域、VR與XR體驗場域，還有360裸視3D等未來影院，展現台灣科技創新軟實力，為台灣電影映演產業及文創產業，開創新的營運及消費模式。

新聞局表示，業者也將尋求與國際知名動漫、電影IP品牌合作，舉辦多元主題展覽，配合周邊水湳園區遊客、大學族群等，規畫餐飲服務空間，滿足食育樂需求。

新聞局強調，後續將與威剛科技議約、簽約與點交場地，業者初期投資金額達4億元，預計2026年對外營運，將導入電影、流行音樂、動畫、漫畫、遊戲及文創等主題，並創造在地人才就業機會。