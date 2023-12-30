凍頂烏龍茶金字招牌怎麼來？ 冬茶賽淘汰率達42.19%

南投縣鹿谷鄉農會及凍頂茶葉生產合作社今天舉辦冬茶展售會，縣長許淑華頒匾表揚特等獎得主，肯定鹿谷農會落實南投茶葉產銷履歷及相關標章的評鑑，建立鹿谷凍頂烏龍茶品牌價值，縣府也會努力市場拓展，為南投好茶打出品牌和建立國際形象。

鹿谷農會理事長陳文益說，今年來參加評鑑的茶樣高達4833件，在嚴謹鑑別下，入圍茶樣僅2947件，淘汰率高達42.19%，在茶改場及農會嚴格把關下，讓消費者能買得放心，今年冬茶品質相當高，較去年更勝一籌。許淑華頒發匾額給特等獎得主劉倡余，以及頭等壹至頭等十茶農。

許淑華說，鹿谷鄉農友用心管理茶園、精進製茶技術，農會努力建立履歷標章等品質管控，鹿谷凍頂茶品質一年比一年好，今年天候配合品質更勝以往，價格自然就隨之提高，銷售情況相當好，縣政府也會持續行銷及市場拓展上，為農友創造更大收益，也打響南投好茶品牌。

凍頂茶業合作社主辦冬茶展售會，由理事主席劉加祺主持，許淑華頒發特等獎匾額給凍頂烏龍茶組得主陳木通，新品種組特等獎得主柯茂生。

茶改場場長蘇宗振說，冬茶生長與溫濕度及降雨量息息相關，今年秋季多雨，排水較差的茶園茶樹根部受損，茶樹肥料吸收轉換不良，冬茶產製期間雨水遽減，氣溫有明顯高低起伏，冬茶產量略受影響。