南投縣府規劃路樹健檢 專家：人車熱點優先

南投發生大樹倒伏造成晨運民眾4人輕重傷，南投縣政府表示，會加強縣府所轄公園、綠地、廣場和機關學校內之樹木和路樹安全維護，公路局和其他機關所管理樹木，則請各機關加強維護，縣府也會規畫路樹健檢，確保民眾安全。專家建議，應優先執行人車使用頻率高的路樹安全評估。

樹木倒令致人死傷時有所聞，南投除了地理中心碑園區大樹傷人，今年4月草屯國中圍牆一株榕樹根部斷裂，壓到停放路邊的3輛轎車。肇事榕樹疑似感染褐根病，加上雨後土石鬆動，樹根斷裂傾倒，草屯國中依公共意外險賠償車主，並加強校園的樹木安全檢查。

南投市南陽路一棵老榕樹前天深夜也突然裂成兩半傾倒，除壓垮一旁小廟屋頂，在樹旁聊天喝酒的許姓、廖姓男子也被壓傷，由消防隊救出送醫，幸無大礙。由於土地產權牽涉國有、私人，且大榕樹在開闢南陽路之前已存在，非市公所或縣政府種植，南投市公所僅能釐清產權後協助傷者處理賠償。

南投縣政府表示，已要求縣府各單位檢查所轄樹木，是否有染病或因土石鬆軟有倒伏風險，逐年啟動路樹健檢，並進行修剪，確保民眾安全。至於其他主管機關的樹木，也會通知加強安全維護。私人土地的樹木若影響公共安全，縣府也會通知土地所有權人加強修剪或移除，否則依行政執行法強制處分。

樹藝師、也是都市林協會副理事長陳鴻楷表示，政府人力、資源有限，應優先檢查人車高頻率使用範圍的路樹，例如公車站牌、涼亭、晨運場地周邊的路樹；至於樹木倒伏的潛在危險區，依國際樹藝調查的經驗，可依樹高乘以1.5倍，如30公尺高的大樹，方圓45至50公尺範圍都是風險區，這些樹要徹底檢查，也呼籲各縣市政府和樹木主管機關「趕快醒過來」，認真關注樹木殺人事件，不能都推給國賠。