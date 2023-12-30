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台中跨年夜 推停車引導系統

聯合報／ 記者林佩均趙容萱／台中報導
台中市政府在水湳中央公園舉辦跨年活動，市府規畫相關管制路線，提醒遊客預先規畫行程。圖／台中市政府提供
台中市政府在水湳中央公園舉辦跨年活動，市府規畫相關管制路線，提醒遊客預先規畫行程。圖／台中市政府提供

元旦假期今開跑，台中市跨年晚會在水湳中央公園舉行，天團五月天跨年夜起在北屯洲際棒球場舉行演唱會，海線麗寶樂園有跨年活動與煙火。市府表示，水湳、洲際球場周邊交通管制，高鐵台中站運量增加，站外交管，站內依人潮採燈號管制，呼籲民眾留意。

今年台中跨年晚會請來韓國「嘻哈女王」JESSI等藝人演出，吸引全國粉絲朝聖。交通局長葉昭甫說，水湳會場南北側規畫7處停車場，由國一、台74線方向的駕駛，可停在經貿6、8停車場；從市區方向的駕駛可停在創研22、26停車場；今年在南側創研21、公51停車場，開放臨時停放機車。

市府表示，民眾可網路搜尋「2024台中跨年停車場」，可進入停車引導系統，若停車空間已額滿，請停放到周邊捷運站停車場，再搭乘接駁車到場。

五月天演唱會明起直到1月7日，預計每場吸引2萬人；市府表示，周邊道路實施交管，呼籲搭乘大眾運輸或接駁車前往，以免塞車或找停車位，影響入場時間。

高鐵台中站昨晚起出現人潮，烏日警分局表示，昨起啟動元旦連假交管措施，高鐵台中站區1、2樓接送分區分流，將啟動科技執法，呼籲依規定進出。高鐵台中站內依人潮啟動燈號管制，黃燈為「月台管制」，得排隊半小時，紅燈為「閘門管制」，得排隊1小時，燈號在官網與高鐵App公布。

國道警察提醒，中央公園、麗寶樂園施放跨年煙火，國道駕駛若慢速行駛或違停觀賞，最高罰6000元；若行駛中任意減速、煞車或在車道中暫停，最高可罰3.6萬元、吊扣汽車牌照6個月。

跨年晚會 停車場 高鐵

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