還有數位科技互動！彰化百件作品「請眾仙迎神」 仙氣飄飄迎新年

彰化縣喜迎建縣300年，「請眾仙迎神–宮廟藝術展」今天開幕，展覽以時間軸線和AR、AI數位科技互動，並得到8個公立美術博物館分享資源，引領觀眾進入虛擬空間，領略民間傳統宮廟文化的美與意涵。

縣長王惠美在開幕時表示，這次展覽以「現在–過去–未來」時間軸分成三個展區，美術館一樓為第一展區「古藝今來–宮廟信仰的美學詮釋」展出李松林、李秉圭、施鎮洋等重要傳統工藝保存者的作品，同時對照藍蔭鼎、席德進、鄭善禧、廖修平、朱銘、楊茂林等台灣當代和近代美術。

第二展區「尋城訪古–廟宇文物的文化脈絡」在美術館三樓，有龍年印版體驗區讓大家拓印版畫帶回家，並展出廟宇祭祀科儀與南北管戲曲文化、書道與宗教對應的藝術。第三展區「祈願之地–世代更迭的庶民觀點」在美術館五樓，有「放天燈」Web-AR互動設計及AI辨識結合影像互動的遊戲，「時光迴廊」老照片介紹早期民俗活動和宮廟盛事。

王惠美感謝策展人陳筱君用心規畫和8個公立美術館、博物館出借典藏品，各兩個館閣與宮廟、33個私人藏家提供展品，展出58名藝術家（其中35名是彰化縣籍藝術家）合計109件作品，即日起至明（2024）年2月18日民眾一定要把握機會觀賞。