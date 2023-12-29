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谷關、梨山雙主場跨年晚會 翌日參加最高海拔元旦升旗
決定好跨年地點了嗎？交通部觀光署參山國家風景處與台中市政府於本月31日，規劃谷關、梨山同步舉行「歲末跨年晚會」。谷關場邀請「哈斯哈斯」、原民表演團體「泰好玩」、宋少卿等人；梨山場邀請泰雅原舞工坊、蕭牧時、林育澤、郭家瑋、「山羊樂團」及張心傑等人，現場摸彩拿好禮，翌日能參加梨山最高海拔元旦升旗典禮。
參山處與台中市觀旅局共同舉辦谷關梨山跨年晚會已超過10年，近年委由和平區公所籌辦，不少民眾上山跨年，赴梨山參加元旦升旗，想要上谷關梨山的遊客，出發前請提早確認住宿情形。
遊客參加12月31日谷關、梨山舉行「歲末跨年晚會」，能參加摸彩拿好禮活動，於12月31日住宿，向活動合作的旅宿業者索取摸彩券(每人限取1張)，或是31日參加晚會，到發放區領取摸彩券(送完為止)，有機會將50吋聯網電視、平板電腦、掃地機器人、小米手環、直立式吸塵器等好禮帶回家。
梨山在新年元旦舉行全台最高海拔元旦升旗典禮，邀請遊客在海拔1956公尺的梨山賓館前，迎接太陽冉冉升起，邁向新年新氣象。現場預計早上7點30分發放紀念圍巾，民眾憑身分證件免費領取1份，限量400份。
2023山谷燈光節，活動展期至明年1月7日止，梨山燈區點燈時間下午4點半至晚上9點，耶誕樹每30分鐘音樂燈光秀；谷關燈區點燈時間下午4點半至晚上9點半，溫泉公園每30分鐘音樂燈光秀。12月31日至明年1月1日燈區配合跨年活動點燈，延長至清晨零點30分。
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