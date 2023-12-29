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影／肥美烏魚拉上船！彰化漁民一夜捕獲兩萬尾進帳千萬

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣線西鄉金偉群船長黃智仁昨晚在苗栗通霄外海捕獲約兩萬多尾烏魚，以一尾400元價值計算，進帳近千萬元，發了一筆小財，這是他30多年來，最大的一次鳥魚捕獲量。圖／賴清美提供
彰化縣線西鄉金偉群船長黃智仁昨晚在苗栗通霄外海捕獲約兩萬多尾烏魚，以一尾400元價值計算，進帳近千萬元，發了一筆小財，這是他30多年來，最大的一次鳥魚捕獲量。圖／賴清美提供

今年烏魚大豐收，彰化縣線西鄉金偉群船長黃智仁繼日前捕獲4千尾烏魚後，昨晚又在苗栗通霄外海捕獲約兩萬多尾烏魚，以一尾400元價值計算，進帳近千萬元，發了一筆小財，這是他30多年來，最大的一次鳥魚捕獲量。

黃智仁昨晚約8時許，在苗栗通霄外海拉起魚網時，忽然一條條肥美烏魚被網上來，大家驚呼不已，儘管風浪不小，而且十分的冷，船身搖來晃去，但大夥仍使勁將網拉起，忙了好幾個小時，估計拉起的烏魚有兩萬多尾，可以滿載而歸來形容。

黃智仁十分高興，立即告知縣議員賴清美，由賴清美將這好消息傳布，黃智仁將魚運回線西線仔漁港，今天早上就開賣，除了取烏魚膘、烏魚子外 很多老饕獲知後，也紛紛趕到漁港買烏魚殼（去內臟）。

黃智二日前才捕獲4000尾烏魚，昨晚再捕獲兩萬多尾，以每尾400元計算，估計可進帳8、900萬元，甚至近千萬元。他說，這次一次捕到2萬尾烏魚，是他30多年來，捕到烏魚最多的一次，除天氣因素外，運氣也很重要。

賴清美說，去年因天候不好，塭仔港的烏魚捕獲量才1萬多尾，沒想到黃智仁昨晚就捕到2萬多尾，大家都為他高興，由於寒流一波接著一波，希望有更多漁民，也同樣豐收，有一個好年冬。

賴清美說，烏魚俗稱「烏金」，渾身都可賣錢，烏魚殼（去內臟）分大中小，每尾分別賣200、150及100元，另外烏魚子、烏魚膘也是寶，都可以賣錢，一尾平均可賣到400元。

彰化縣線西鄉金偉群船長黃智仁昨晚在苗栗通霄外海捕獲約兩萬多尾烏魚，以一尾400元價值計算，進帳近千萬元，發了一筆小財，這是他30多年來，最大的一次鳥魚捕獲量。圖／賴清美提供
彰化縣線西鄉金偉群船長黃智仁昨晚在苗栗通霄外海捕獲約兩萬多尾烏魚，以一尾400元價值計算，進帳近千萬元，發了一筆小財，這是他30多年來，最大的一次鳥魚捕獲量。圖／賴清美提供
彰化縣線西鄉金偉群船長黃智仁昨晚在苗栗通霄外海捕獲約兩萬多尾烏魚，以一尾400元價值計算，進帳近千萬元，發了一筆小財，這是他30多年來，最大的一次鳥魚捕獲量。圖／賴清美提供
彰化縣線西鄉金偉群船長黃智仁昨晚在苗栗通霄外海捕獲約兩萬多尾烏魚，以一尾400元價值計算，進帳近千萬元，發了一筆小財，這是他30多年來，最大的一次鳥魚捕獲量。圖／賴清美提供
彰化縣線西鄉金偉群船長黃智仁昨晚在苗栗通霄外海捕獲約兩萬多尾烏魚，以一尾400元價值計算，進帳近千萬元，發了一筆小財，這是他30多年來，最大的一次鳥魚捕獲量。圖／賴清美提供
彰化縣線西鄉金偉群船長黃智仁昨晚在苗栗通霄外海捕獲約兩萬多尾烏魚，以一尾400元價值計算，進帳近千萬元，發了一筆小財，這是他30多年來，最大的一次鳥魚捕獲量。圖／賴清美提供

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