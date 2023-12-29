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影／肥美烏魚拉上船！彰化漁民一夜捕獲兩萬尾進帳千萬
今年烏魚大豐收，彰化縣線西鄉金偉群船長黃智仁繼日前捕獲4千尾烏魚後，昨晚又在苗栗通霄外海捕獲約兩萬多尾烏魚，以一尾400元價值計算，進帳近千萬元，發了一筆小財，這是他30多年來，最大的一次鳥魚捕獲量。
黃智仁昨晚約8時許，在苗栗通霄外海拉起魚網時，忽然一條條肥美烏魚被網上來，大家驚呼不已，儘管風浪不小，而且十分的冷，船身搖來晃去，但大夥仍使勁將網拉起，忙了好幾個小時，估計拉起的烏魚有兩萬多尾，可以滿載而歸來形容。
黃智仁十分高興，立即告知縣議員賴清美，由賴清美將這好消息傳布，黃智仁將魚運回線西線仔漁港，今天早上就開賣，除了取烏魚膘、烏魚子外 很多老饕獲知後，也紛紛趕到漁港買烏魚殼（去內臟）。
黃智二日前才捕獲4000尾烏魚，昨晚再捕獲兩萬多尾，以每尾400元計算，估計可進帳8、900萬元，甚至近千萬元。他說，這次一次捕到2萬尾烏魚，是他30多年來，捕到烏魚最多的一次，除天氣因素外，運氣也很重要。
賴清美說，去年因天候不好，塭仔港的烏魚捕獲量才1萬多尾，沒想到黃智仁昨晚就捕到2萬多尾，大家都為他高興，由於寒流一波接著一波，希望有更多漁民，也同樣豐收，有一個好年冬。
賴清美說，烏魚俗稱「烏金」，渾身都可賣錢，烏魚殼（去內臟）分大中小，每尾分別賣200、150及100元，另外烏魚子、烏魚膘也是寶，都可以賣錢，一尾平均可賣到400元。
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