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2024台中跨年晚會停車攻略 智慧導引查詢剩餘車位

中央社／ 台中28日電

台中市跨年晚會在中央公園登場，因應龐大車流人潮，市府交通局在會場南北側規劃停車空間，推出專屬「2024台中跨年會場周邊停車場」的停車導引系統，上網即能查詢剩餘車格及導航服務。

台中市政府交通局今天發布新聞稿表示，為滿足跨年晚會停車需求，市府在會場南北側規劃7處汽車停車場，包含經貿6、經貿8、創研22、創研26等，由國道1號及台74方向來的民眾，建議將車輛停放經貿6或經貿8停車場，再轉乘水湳線前往會場；由市區方向來的民眾，則可將車輛停放創研22或創研26停車場後，步行前往會場。

交通局檢討前2年在水湳園區辦理跨年活動經驗，經現場觀察機車族的停車需求非常高，今年在會場南側增加創研21及公51周邊大客車區2處空間作為臨時機車停車區，請民眾將車輛停放於機車停車區，避免違規停放車輛，與市府共同維護停車秩序。

葉昭甫指出，參照國慶焰火及新社花海節活動經驗，提供會場周邊剩餘車格資訊查詢服務效果良好，今年首次在跨年晚會推出的交通資訊查詢則更加精進，除原有跨年會場附近停車服務，再新增捷運周邊停車空間資訊。

民眾上網鍵入「2024台中跨年會場周邊停車場」即能進到停車導引系統，若出發前發現周邊停車場已無停車空間，請將車輛改停放於捷運周邊停車場，並轉乘捷運或接駁車到會場。

跨年晚會 停車場 捷運 台中市

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