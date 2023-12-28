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19歲女身故器捐…彰基醫學中心錄受贈人心跳 撫慰捐贈者家屬思念之情

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基希望器官捐贈者家屬能透過「有聲心跳卡」，經由心臟有力的跳動聲音，感受到親人的生命存續、昇華。圖／彰基提供
彰基希望器官捐贈者家屬能透過「有聲心跳卡」，經由心臟有力的跳動聲音，感受到親人的生命存續、昇華。圖／彰基提供

一名19歲妙齡女子今年意外身亡，母親將她的器官捐贈遺愛人間，卻仍不捨思念之情，執行器捐手術的彰基醫學中心十分貼心，首創錄製心臟受贈者的心跳聲送給媽媽，撫慰對愛女的思念。彰基表示，希望捐贈者家屬能透過「有聲心跳卡」，經由心臟有力的跳動聲音，感受到親人的生命存續、昇華。

彰基醫學中心器官捐贈移植中心主任陳映澄表示，彰基醫學中心近年勸募許多家庭發揮大愛、以器捐延續新生命，今年勸募成功10位器官捐贈個案，感於器官捐贈者家屬對親人的無盡思念，為了撫慰捐贈者家屬的心，彰基錄製「有聲心跳卡」，紀錄移植成功者的心跳聲，期盼能帶給親屬安慰與力量。

發想「有聲心跳卡」的器官移植協調師、護理師葉倩如表示，今年初有位19歲的女孩，不幸發生意外送進彰基，女孩的母親雖然不捨獨生女遭逢死劫，但想起女兒樂於助人的心，因此決定讓女兒器官捐贈遺愛人間，並希望能看一看女兒捐出去的角膜、看到的新世界是甚麼樣子，但由於倫理上無法讓捐贈者家屬接觸受贈者，讓女孩母親非常失望，彰基才會想到可以錄製心臟受贈者的心跳聲送給媽媽。

葉倩如說，直接錄心跳的聲音其實非常困難，因此選擇用心臟超音波的聲音，將心跳聲錄製在有聲卡片中，只要家屬想要聽打開卡片就可以聽到。當有聲心跳卡送到女孩的媽媽手上時，她以顫抖的手拿著卡片，滿臉淚水不敢置信，突然覺得女兒還在，感謝彰基的貼心，表示：「雖然女兒不在了，但可以讓其他人因著女兒而繼續活著，覺得很有意義。」

彰基醫學中心為器官受贈人錄製「有聲心跳卡」，到目前為止都錄製多張，雖然只是小舉動，已讓捐贈人家屬有莫名的感動。彰基指出，去年11月初，也有一個父親捐出因意外喪生的兒子器官，後來收到彰基錄製器官受贈者的「有聲心跳卡」，特別寫信給彰基表達感謝。

彰基說，這位父親的信寫著：「想說器官捐贈完畢的一切應該都結束了，沒想到器官捐贈醫療小組那麼用心，還做有聲心跳卡回饋給家屬，讓我知道說兒子的心臟，還在受贈者的身體跳的那麼活躍，讓我們感覺到兒子他走了，真的雖然很不捨，但是他的器官在在受贈者身上繼續那麼有力的跳動著，我們就覺得很高興，也祝福受贈者身體健康，心跳一直活躍的、勇猛的繼續跳下去。」

彰基醫學中心社工師洪婉純表示，此外，衛福部也在推器官捐贈聲紋卡，透過同意器官捐贈者錄製任何心聲在關鍵時刻播放，讓家屬聽見錄製者的親口訴說，不僅可以幫助同意器官捐贈者完成心願，也可以讓生命得以延續，在另外一個人的身上發光發亮，家屬有重新走下去的力量。

彰基希望器官捐贈者家屬能透過「有聲心跳卡」，經由心臟有力的跳動聲音，感受到親人的生命存續、昇華。圖／彰基提供
彰基希望器官捐贈者家屬能透過「有聲心跳卡」，經由心臟有力的跳動聲音，感受到親人的生命存續、昇華。圖／彰基提供

器官捐贈 醫學

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