彰化田中欲推老街旅遊 空有MOOVO站「等不到單車進站」

彰化縣公共自行車MOOVO租賃服務目前在彰化市、員林市等五鄉鎮可租借，田中鎮也已設置5站租賃點，但至今都還未啟用，田中鎮長蕭淑芬表示，公共自行車對於發展在地觀光會很有幫助，盼縣府能盡早讓MOOVO進到田中；縣府交通處表示，已在評估新一年合約再增加MOOVO服務據點。

田中鎮觀光商圈發展協會執行秘書梁淑茹表示，田中馬拉松打出名號後，每年商圈都配合田中馬大力宣傳田中鎮觀光，田中老街有古樸美麗的紅磚房、有傳統製油商舖、有文青風的女人香臭豆腐、人氣高的高麗菜飯小吃店、還有蜜麻花工廠、農場、果園可參觀，田中鎮好吃好玩的很多。

梁淑茹說，他們希望外地觀光客不是只來參加一次田中馬，而是後續常來田中玩，所以協會也推小旅行導覽，但如果不是自行開車，田中交通相較都會區還是較不便，雖然協會也設有25到30台的單車給預約小旅行的遊客使用，但也很希望快開放租借MOOVO自行車，會讓背包客、散客更方便。

蕭淑芬表示，田中鎮有高鐵及台鐵，但二鐵與各景點的串連很需要公共運輸，因為高鐵接駁車往往一小時才一班次，如果有MOOVO自行車，才能讓外地遊客安排行程更彈性。

蕭淑芬說，公所向縣府爭取設MOOVO租借站，原希望在田中設7站，但縣府減為5站，在今年8月已設置完成，分別設在彰化高鐵站、台鐵田中站、田中公所、田中派出所、新民國小，單車架已架設好，希望每站提供8輛單車服務，但租借站至今「等不到MOOVO單車進站」，由於新年與農曆年間公所會推出各項活動，希望縣府能讓MOOVO租借站盡速啟用，服務遊客。

彰化縣公共自行車MOOVO目前服務範圍包含彰化市、員林市、鹿港鎮、和美鎮、溪湖鎮及糖鐵國家綠道溪州森林公園站，服務車輛1800輛，可跨鄉鎮還車，不過相較下MOOVO的服務較集中在北彰。