元旦連假合歡山清境易塞車 公路局籲提前抵達

公路局中區養護工程分局指出，明年元旦連假有合歡山迎曙光等活動，預估台14甲線清境及合歡山路段，每日早上7時至下午3時易塞車，呼籲用路人可在早上7時前抵達。

中區養護工程分局今天發布新聞指出，明年元旦有3天連假，南投縣仁愛鄉將舉辦清境跨年晚會暨合歡山迎曙光活動，日月潭也將舉辦跨年晚會，活動預估將吸引眾多民眾參加。

中區養護工程分局表示，預估台14甲線清境及合歡山路段，31日晚上將吸引眾多遊客前往，連假期間每日早上7時至下午3時易發生車多壅塞狀況，用路人如需當天往返清境風景區，建議可在早上7時前抵達，避開車潮；過夜入住旅宿者，可於下午3時後進入，避開塞車時段。

另外，日月潭風景區跨年夜也會吸引大量人潮，周邊道路台21線連假時每日上午10時至下午2時易發生壅塞狀況，當天往返遊客建議可於上午10時前抵達，避開車潮；過夜入住旅宿者可於下午3時後進入日月潭風景區，以避開塞車時段。

中區養護工程分局建議，想前往清境跨年及合歡山迎曙光民眾，因遊客人數多，且停車空間有限，民眾上山前務必先查詢路況，另元旦連假適逢合歡山雪季勤務期間，如有降雪及路面結冰狀況，台14甲線翠峰至大禹嶺路段，不排除實施預警性封閉道路管制作業，請隨時注意交通管制措施，建議隨車攜帶雪鏈。