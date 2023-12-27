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麗寶跨年夜 大甲警方提供進散場替代路線避塞車

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
麗寶跨年夜當天，台中市大甲警方提供進散場替代路線避塞車。圖／警方提供
麗寶跨年夜當天，台中市大甲警方提供進散場替代路線避塞車。圖／警方提供

「2024台中麗寶跨年演唱會」將在12月31日晚上8點到隔天凌晨0點30分止舉辦，活動採自由方式免費入場，參加民眾可自行開車或騎車前往，適逢元旦連續假期，活動期間周邊路段將湧入大量人車，台中市大甲警分局已預先規劃各項交通疏導措施，提供活動進場及散場時替代路線供民眾參考。

大甲警分局交通組長王貞惠表示，往麗寶樂園行駛路線部分，可由國道1號后里交流道往外埔方向下匝道路段，若遇壅塞回堵，建議民眾可於下交流道後左轉眉山路繞行甲后路、月眉東路後進入園區停放車輛；如行駛國道1號，可於國道1號台中系統接國道4號，下國道4號神岡交流道接后神路、月眉東路一段至活動會場；行駛國道3號車輛，可於國道3號中港系統接國道4號，下國道4號神岡交流道同樣由后神路、月眉東路一段到活動會場。

活動散場時，民眾可利用后神路，由國道4號神岡交流道轉國道1或3號返家，國道1號后里交流道鄰近活動會場，民眾常因導航最短路程，造成上交流道前壅塞現象。

警方建議，民眾如趕時間離開，不要直接行駛國道1號后里交流道，可避開車潮；另活動會場停車部分，請將車停放麗寶樂園停車場，並應注意不要違規停放於周邊道路，大甲分局將派員加強交通稽查取締。

麗寶樂園表示，「2024 LINE FRIENDS TOWN 麗寶跨年演唱會」將於12月31日晚上8點正式開唱，在全場觀眾同聲倒數321，2024年伴隨璀璨絢麗300秒焰火展開。

國道 麗寶樂園 后里 跨年晚會

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