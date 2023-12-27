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南投紫南宮龍年錢母公布了！元旦上午9點起發放

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
紫南宮信眾期盼已久的龍（甲辰）年祥瑞錢母，廟方上午正式對外公布，並宣布元旦上午九點開始發送。記者黑中亮／攝影
紫南宮信眾期盼已久的龍（甲辰）年祥瑞錢母，廟方上午正式對外公布，並宣布元旦上午九點開始發送。記者黑中亮／攝影

紫南宮信眾期盼已久的龍（甲辰）年祥瑞錢母，廟方上午正式公布，明年以「龍轉好運現祥瑞」為主題，讓信眾在傳統過年習俗中祈福用，也讓信眾能當成平安信物隨身攜帶，紫南宮表示，今年沿習往年將在明年1月1日（周一）元旦上午9點，在「龍轉好運道」處開始發送，但開放信眾可提前一日排隊，只要於今年12月31日早上8點開始至明年1月1日早上10點前排入隊伍，皆可獲得龍年(銀)錢母一枚。

主委莊秋安指出，今年不同以往，適逢十二生肖中一直被視為祥瑞聖獸（龍），在華人傳統信仰中對（龍）有極其特殊情感，龍與我們生活習俗及信仰祭祀上都醞釀著綿密不可化的文化底蘊，尤其紫南宮錢母初始樣式始於2012年龍年，時以「龍銀」大小為設計主軸，以發送幸運錢幣方式給信眾當招財錢母，往後再以銅幣鍍上純金、純銀再搭配當年生肖為設計，讓信眾一整年都能如意安康。

今年紫南宮（龍）年錢母特別以龍雕塑家官勝彬大師其精心雕塑作品，官大師無償提供其創作專利產權給紫南宮做為今年祈福祥幣。而此作品名稱：龍抱風雨。（龍）貴為祥瑞聖獸之首，當時設計意念即希望以此作品傳達龍為廣大子民們擋風遮雨，讓人民生活安居樂業，風調雨順富庶平安，而有此作品呈現。

莊秋安並說，紫南宮每年元旦皆發送以生肖為首的福氣發財錢母，目前已完成十二生肖輪迴，明年龍年錢母一樣分為金幣、銀幣並以單枚錦袋分裝，還有以盒裝金、銀套幣組，因緣際會下適逢龍年，讓土地公為信眾們繼續帶來平安、富貴，一起迎接龍年好運到，龍年新春開新運。

紫南宮 生肖 元旦

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