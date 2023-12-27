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南投友善旅館 助街友避寒

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
寒流來襲，南投縣政府訪視街友，送上保暖衣物和食物，並安排友善旅館入住避寒。圖／南投縣政府提供
寒流來襲，南投縣政府訪視街友，送上保暖衣物和食物，並安排友善旅館入住避寒。圖／南投縣政府提供

寒流接連報到，低溫容易造成猝死，街友亟需地方避寒。南投縣社會及勞動處啟動安置活動，協助將街友安置到友善旅館。南投縣長許淑華表示，縣府也要主動關懷，媒介企業或弱勢團體，注意街友和弱勢家庭熱食、保暖衣物，讓他們也能感受社會關懷，平安度過寒冬。

社勞處長林志忠說，縣內有27名列冊關懷街友，社勞處在寒流前協助安置，調查街友禦寒、食物和生活物資，力勸街友住到安置機構或友善旅館，多數街友有自己安置的方式，另有8名街友無處禦寒，安排住進友善旅館。

許淑華說，平時由社工巡視關懷，提供物資，最近低溫來襲，為避免低溫影響安全，縣府結合企業團體，募集保暖衣被，提供熱食券，擔心遊民朋友在寒冷的天氣下露宿受凍，社工也積極勸說遊民，入住友善旅館。

林志忠說，寒流來襲，縣府主動規畫街友居住短期旅館，和一般安置機構安置不同，街友居住在友善旅館，不會有安置機構內生活、作息受限，友善旅館能給街友居住及關懷，讓他們感受家的感覺。

陳姓街友說，寒流前志工送上保暖衣物，勸他住進友善旅館，街友因為髒亂、異味，就算有錢一般旅館也會排斥。但社工安排計程車讓他住進友善旅館，隨即住進房間，洗過熱水澡，全身都暖起來。

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