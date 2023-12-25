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台中跨年活動多 30家指標旅宿業訂房率近92％

中央社／ 台中25日電

迎接2024年到來，台中市有多場跨年晚會及五月天演唱會，台中市觀光旅遊局今天統計公布，30家指標旅宿業平均訂房率達91.8%，提醒民眾訂房應查詢合法旅宿業。

跨年夜台中市活動多，觀旅局表示，台中市在水湳中央公園、洲際棒球場、麗寶樂園及谷關梨山皆有跨年晚會，五月天、嘻哈女王JESSI等國內外知名藝人也在台中市演出，成功吸引民眾來台中旅遊住宿。

台中觀旅局長陳美秀表示，今年跨年元旦3天連假，台中市跨年晚會卡司陣容堅強，成功吸引民眾前來觀光旅遊，旅館業受益最為顯著，統計30家具指標性旅館平均訂房率，連假第1天（12/30）88%、連假第2天（12/31）91.8%。

陳美秀指出，其中市區觀光旅館、大型旅館跨年夜訂房率近95%，而麗寶樂園及谷關溫泉區周邊旅館近滿房。

觀旅局提醒，台中市旅館及民宿共有502家，各具特色，建議民眾可至台灣旅宿網查詢合法旅宿業訂房，投宿前也可現場查看業者是否有懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌。

民眾如發現有經營日租套房或其他非法旅宿場所，觀旅局建議，可檢附明確經營事證資料向觀旅局提出書面檢舉，經查證屬實，裁罰金額10萬元以上者，在受處分人繳納罰款後，將提撥實收罰鍰金額10%至15%作為檢舉獎金。

除了跨年晚會活動外，包括福華大飯店及星享道酒店都有跨年活動，其中福華舉辦「Pink Melody夢幻跨年派對」，邀民眾穿上粉色裝扮盡情狂歡同樂；而星享道的屋頂跨年派對，邀大家觀賞跨年煙火。

跨年晚會 台中市 訂房

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