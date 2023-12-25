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后里馬場、花舞館維運差 引進馬匹、翻修馬術場拚活化

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
后里馬場馬術競技場鋪面翻修工程，日前已完成，並舉行馬術競賽。圖／陳淑華提供
后里馬場馬術競技場鋪面翻修工程，日前已完成，並舉行馬術競賽。圖／陳淑華提供

台中市議會交通地政委員會今考察后里馬場、花舞館，召集人陳淑華表示，后里馬場、花舞館維運狀況差，觀旅局應多與廠商互動，共同規畫硬體、活動等措施，提高廠商投資意願，也能落實活化園區。觀旅局表示，在不違反投資契約下，會持續給予廠商營運彈性、行政協助，調整營運模式，引資行銷，活絡后里馬場。

后里馬場為台中著名景點，也承載不少台中人的童年記憶，但園區周邊遊樂區崛起，馬場不如過往繁盛，直至花博經費挹注，於馬場旁興建花舞館，為園區再挹注大量遊客，再見生機；之後封閉整修，交委外廠商營運，前年11月再開園，偶有活動，卻難吸引遊客到場，且花舞館封閉多時，成蚊子館，遭審計處檢討。

陳淑華認為，觀旅局應與廠商攜手合作，加強硬體設施、活動舉辦，如舉行馬術競技比賽等，增加遊客互動，提高遊玩誘因，才能實質活化馬場，並結合后里在地特色，如花卉、水梨等，增進地方發展。花舞館場地很好，適合舉辦展覽等，應多舉辦活動，避免變成「蚊子館」。

陳美秀說，營運廠商目前均依投資契約履約中，后里馬場現有馬匹總數32匹，其中市府財產17匹馬，營運廠商自購15匹馬，預計下個月再引進3匹西班牙安達盧西亞純種馬，數量可達35匹，為近10年內最高數量；市府17匹馬屬老齡，每年均安排專業獸醫師健康檢查，今年更增2次健檢，營運商也定期監測健康情形。

營運廠商俞惟中執行長表示，2021年11月開園營運後受疫情影響，經營非常艱辛，今年中營運團隊重新定位，以「活化場地，全新包裝馬場」為目標，延續馬術文化、推廣馬術運動，陸續引進馬匹，提供遊客騎乘、馬術教學、馬匹繁殖及馬術表演所需，完成馬術競技場鋪面翻修工程也完成。

觀旅局說明，市府基於促參合作夥伴關係，在不違反投資契約下，將持續給予廠商營運彈性及行政協助，與民間機構討論及調整營運模式，督促民間機構依投資契約履約，並協助引進資源舉辦行銷活動，活絡后里馬場。

台中花博花舞館封閉多時，成蚊子館，遭審計處檢討。圖／陳淑華提供
台中花博花舞館封閉多時，成蚊子館，遭審計處檢討。圖／陳淑華提供
台中市議會交通地政委員會今早考察后里馬場、花博花舞館。圖／陳淑華提供
台中市議會交通地政委員會今早考察后里馬場、花博花舞館。圖／陳淑華提供
台中市議會交通地政委員會今早考察后里馬場、花博花舞館。圖／陳淑華提供
台中市議會交通地政委員會今早考察后里馬場、花博花舞館。圖／陳淑華提供

后里馬場 蚊子館 獸醫師

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