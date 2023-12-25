彰化田中「火燒市」明年將改建 公所辦跨年晚會來消費抽大獎

彰化縣田中鎮位於市中心的第一零售市場被判定為危樓需重建，鎮長蕭淑芬今天表示，公有零售市場將斥資二億八千萬元重建，做為市場和日照中心、活動中心及停車場使用，預計最快明年上半年動工，希望在2026年完工。

田中鎮長蕭淑芬今天在公所前廣場舉辦就職周年成果展感恩茶會，鎮代會主席曾福傳、立委陳素月等地方人士與會，蕭淑芬說，感謝一年來鎮公所團隊的共同努力、鎮民代表會對經費預算的支持，讓田中鎮各項建設及活動都能順利執行。

針對各界矚目的第一零售市場改建案也預計最快明年三、四月將動工興建，本月27日將進行工程說明會，經濟部已核定經費1億362萬元辦理市場改建，公所也繼續爭取衛福部等中央部門挹注經費辦理多目標建設計畫，總經費約2億8千萬元。

第一零售市場地坪約600坪，已有41年建齡，因曾發生火災被稱為「火燒市」，又歷經九二一地震，整幢大樓閒置多年，原只有一樓少數攤商經營，但經審計處將市場判定為危樓，要公所拆除，去年2月已圍起大樓至今，等待拆除重建。

蕭淑芬說，第一零售市場一、二樓將繼續做為市場，三樓為活動中心和日照中心，四、五樓做為停車場。

蕭淑芬說，除了加速推動改建第一零售市場，她上任後也進行田中鎮濁水溪水系堤岸環境整體營造計畫、高鐵二路二段道路鋪面改善工程、發婦女生育獎勵金每胎一萬元、第五公墓新增塔位、每戶一年一車次免費大型家具清運等。