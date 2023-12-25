台中市府補助社皮里添購全新巡邏車 守護1萬1500名里民

台中市豐原區社皮里守望相助隊車齡逾16年，車輛老舊性能下降且有安全疑慮，台中市政府補助社皮里守望相助隊新購一輛巡邏車，今天在社皮里守望相助隊部辦交車典禮；民政局長吳世瑋主持交車儀式，他期盼全新巡邏車強化守望相助隊員執勤安全性，強化鄰里安全防護無死角。

吳世緯表示，社皮里人口逾1萬1500人，里隊巡邏面積廣大，他感謝社皮里長涂力旋、社皮里守望相助隊長黃調和與守望弟兄不辭辛勞、犧牲休息時間守護市民。

社皮里隊內原巡邏車車齡已逾16年，日夜巡邏致性能耗損，為保障隊員執勤安全，中市府補助經費24萬5000元，在地方熱心人士合力贊助下購置全新巡邏汽車，未來將成為安定社區治安的一大利器。

豐原區長洪峰明表示，社皮里守望相助隊有42名隊員，在里內設置41處巡邏點，協助警力守護社皮里1萬1500里民，巡邏路線面積廣大，鄰里治安仰賴守望相助弟兄不辭辛勞的全力守護，守望弟兄是維持社區治安功不可沒的重要角色。

社皮里長涂力旋及社皮里守望相助隊員感謝市府及議員對地方需求的重視，涂力旋表示，巡邏車是守望相助隊執行勤務的重要工具，更是保障守望弟兄安全的重要利器，今天是耶誕節，全新的巡邏車對巡邏弟兄可說是最實用的耶誕禮物。

民政局表示，巡邏車是守望相助隊執行任務的重要工具，市府重視各守望相助隊巡邏車輛使用安全問題，每年編列預算補助新購或汰換老舊巡邏車，希望在隊員為鄰里社區安全付出心力時，也能保障自身安全。