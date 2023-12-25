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彰化抽驗醃漬品 6件下架

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣衛生局近日抽驗醃漬蔬菜等食品91件次，檢驗防腐劑及漂白劑等項目，發現6件不合格，除勒令下架外，並移請所轄縣市衛生局查辦。圖／彰化縣衛生局提供
彰化縣衛生局近日抽驗醃漬蔬菜等食品91件次，檢驗防腐劑及漂白劑等項目，發現6件不合格，除勒令下架外，並移請所轄縣市衛生局查辦。圖／彰化縣衛生局提供

歲末冬寒，很多人喜歡用醃漬蔬菜烹調料理，為了保障食用安全衛生，彰化縣衛生局近日抽驗酸菜、朴菜、梅乾菜、榨菜、泡菜、醃薑、筍類及蘿蔔類等食品91件次，檢驗防腐劑及漂白劑等項目，發現6件不合格，除勒令下架外，並移請所轄縣市衛生局查辦。

衛生局公告這6件檢驗不合格的食品，分別來自雲林東銘食品加工廠的散裝竹筍、雲林大有果菜行包裝酸菜、嘉義縣美源物產加工廠的散裝筍干、台中市達昕國際有限公司的酒粕黃金酸白菜、彰化縣文種實業的包裝酸豇豆及包裝東北酸白菜。

彰化縣衛生局表示，醃漬蔬菜檢出食品添加物超量，已違反食品安全衛生管理法規定，可處以3萬元以上，300萬元以下罰鍰，違規產品除立即下架暫停販賣，並已移請所轄衛生局查辦。

衛生局提醒民眾，選購醃漬蔬菜時，建議選擇有信譽商家，及優先挑選有包裝且標示完整的產品，勿購買來源不明、標示不清、產品顏色過於鮮艷及有刺激異味之醃漬蔬菜。

衛生局建議，調理醃漬蔬菜食品前，可先用清水或溫水浸泡30分鐘，再經多次沖洗，以降低醃漬食品中的鹽分，並洗去殘留的食品添加物，烹煮過程也可以開蓋煮沸3分鐘，讓醃漬蔬菜中殘留的二氧化硫揮發。

衛生局 雲林 防腐劑 食品安全

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