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台中國漫館開館試營運 江肇國合體知名網紅「開箱」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨台中立委候選人江肇國今與知名網紅「盾牌牙醫史書華」以及「台灣帝雉」，3人身穿戲服cosplay漫畫中的角色，一同「開箱」國漫館。圖／江肇國提供
民進黨台中立委候選人江肇國今與知名網紅「盾牌牙醫史書華」以及「台灣帝雉」，3人身穿戲服cosplay漫畫中的角色，一同「開箱」國漫館。圖／江肇國提供

台中國家漫畫博物館12月23日盛大開館，首個周末即湧入萬人，民進黨台中立委候選人江肇國今與知名網紅「盾牌牙醫史書華」以及「台灣帝雉」，3人cosplay漫畫中的角色，一同「開箱」國漫館。江肇國說，台中刑務所演武場及附屬官舍群是舊城區居民的記憶，修復後的建築加上國漫館的進駐融合了漫畫元素，將為全國民眾創造嶄新記憶。

3人進入園區首先到台中刑務所演武場，江肇國說，「一切都是從這裡開始的」，從當初保存完整的演武場主體建築再利用，到後來東側附屬建築的整體修復完成，市府再委由文化部管理，成立國家漫畫博物館，是台中成為台灣漫畫發展重要城市的關鍵一步。

3人也到復刻早期漫畫書店的展間，看到許多過去的漫畫作品，直呼宛如走進童年的回憶洪流。展區提供的「泡湯體驗」更是讓他們感受到日治時期的浴場風情。史書華與江肇國更透過身歷其境的AI體驗館，深刻感受到身為漫畫家的奇妙體驗，仿佛置身於創作過程中。

史書華說，自己是動漫的愛好者，小時候租了許多漫畫來看，高中時還因常常借給同學看被稱作「漫畫供應商」。他說，台中刑務所的日式歷史建築能夠完整保留下來，並加入現代動漫的元素，就是一個很棒的景點，且館內能取得大量且完整的經典漫畫感到相當驚艷。

江肇國說，自小便對漫畫充滿熱愛，就連他的議會辦公室裡也充滿各式各樣的漫畫人物公仔，看到日本ACG產業的成熟發展和全球熱銷的情況，他認為台中具有潛力，也一定有能力做到同樣出色。中央未來也要提供近20億的投資在國漫館，希望能將台中打造成重要的培育、產製與行銷ACG的基地。

國漫館目前開放15棟歷史建築，展出八大主題策展及三大空間亮點。江肇國與網紅一同參與「開箱」國漫館活動，首日吸引了萬人民眾蜂擁而至，展現了人們對國家漫畫館的熱切期待。

民進黨台中立委候選人江肇國今與知名網紅「盾牌牙醫史書華」以及「台灣帝雉」，3人身穿戲服cosplay漫畫中的角色，一同「開箱」國漫館。圖／江肇國提供
民進黨台中立委候選人江肇國今與知名網紅「盾牌牙醫史書華」以及「台灣帝雉」，3人身穿戲服cosplay漫畫中的角色，一同「開箱」國漫館。圖／江肇國提供

歷史建築 江肇國 國漫館 博物館 網紅 民進黨 文化部

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