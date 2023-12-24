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白色浪漫來襲！南投梅花提前10天綻放 預估元旦連假迎來大爆發

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投國姓鄉九份二山花開約3、4成，預估元旦連假能開到6、7成以上，是賞梅最佳時機。記者賴香珊／攝影
南投國姓鄉九份二山花開約3、4成，預估元旦連假能開到6、7成以上，是賞梅最佳時機。記者賴香珊／攝影

入冬寒流發威，南投信義、國姓、仁愛等地梅花低溫及水氣加持下接連綻放，較往年提早約10天，目前花開達3至5成，引爆白色浪漫，梅農更預估30日起元旦連假可望大爆花進入最佳觀賞期；若天候配合，整體花期將能持續至春節前。

信義鄉農會指出，入冬以來低溫有感，加上水氣充足，當地外坪頂、牛稠坑、風櫃斗、烏松崙等地梅花已綻放，花期較往年提早約10天，可說是近年罕見，目前花況約4至5成，本周起已能賞梅，元旦連假花況更勝，將進入最佳觀賞期。

國姓鄉九份二山梅農說，本月初開始幾波東北季風，濕冷加上日夜溫差大催化下，梅樹結了不少花苞且零星綻放，已預期今年花況會比往年好，現在花開約3、4成，引爆白色浪漫，預估元旦連假能開到6、7成，甚至更多，是賞梅最佳時機。

仁愛鄉也是賞梅勝地，其中互助、新生村梅樹種植面積約50公頃，當地羅家梅園、西伯梅園等為主要賞梅據點，公所表示，鄉內梅花同樣提早開跑，目前花開約3成，最佳觀賞期將從元旦連假至15日，互新賞梅區6日起將舉行賞梅活動。

南投縣政府表示，縣內梅花接力綻放，元旦可望爆花盛綻，想了解花況及活動資訊可上「南投花卉嘉年華」官網（https://www.rs-event.com.tw/2023NTFF/index.html），或「樂旅南投」臉書專頁（https://www.facebook.com/nantouwelcome）查詢，建議民眾把握時間到南投遊賞。

南投仁愛鄉互新賞梅區目前花開約3成，同樣進入賞梅季，最佳觀賞期預估從元旦連假至15日。記者賴香珊／攝影
南投仁愛鄉互新賞梅區目前花開約3成，同樣進入賞梅季，最佳觀賞期預估從元旦連假至15日。記者賴香珊／攝影
南投國姓鄉九份二山花開約3、4成，已有民眾前往賞梅，元旦連假預估能開到6、7成以上。記者賴香珊／攝影
南投國姓鄉九份二山花開約3、4成，已有民眾前往賞梅，元旦連假預估能開到6、7成以上。記者賴香珊／攝影
南投信義鄉目前花況約4至5成，本周起已能賞梅，元旦連假花況更勝，將進入最佳觀賞期。圖／本報資料照，記者黑中亮攝影
南投信義鄉目前花況約4至5成，本周起已能賞梅，元旦連假花況更勝，將進入最佳觀賞期。圖／本報資料照，記者黑中亮攝影
南投信義鄉目前花況約4至5成，本周起已能賞梅，元旦連假花況更勝，將進入最佳觀賞期。圖／本報資料照，記者黑中亮攝影
南投信義鄉目前花況約4至5成，本周起已能賞梅，元旦連假花況更勝，將進入最佳觀賞期。圖／本報資料照，記者黑中亮攝影
南投國姓鄉九份二山花開約3、4成，預估元旦連假能開到6、7成以上，是賞梅最佳時機。記者賴香珊／攝影
南投國姓鄉九份二山花開約3、4成，預估元旦連假能開到6、7成以上，是賞梅最佳時機。記者賴香珊／攝影
南投信義鄉目前花況約4至5成，本周起已能賞梅，元旦連假花況更勝，將進入最佳觀賞期。圖／本報資料照，記者黑中亮攝影
南投信義鄉目前花況約4至5成，本周起已能賞梅，元旦連假花況更勝，將進入最佳觀賞期。圖／本報資料照，記者黑中亮攝影
南投仁愛鄉互新賞梅區目前花開約3成，同樣進入賞梅季，最佳觀賞期預估從元旦連假至15日。記者賴香珊／攝影
南投仁愛鄉互新賞梅區目前花開約3成，同樣進入賞梅季，最佳觀賞期預估從元旦連假至15日。記者賴香珊／攝影

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