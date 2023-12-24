好市多到彰化展店？ 其實是她是全台第一家辦卡的形象店

彰化人期待美商好市多（Costco）來彰化展店，但一直「只聞樓梯響，不見人下來」，最近好市多在彰化市精華路段中華路開設全台第一家「會員卡申辦處」形象店，彰化人再燃起希望，認為好市多來彰化展店的腳步近。不過，彰化縣政府表示，好市多雖然希望在彰化開分店，目前仍在尋覓適當土地，縣府未接獲有具體進展的訊息。

好市多（Costco）目前在台灣有14家分店，依好市多統計，台中南屯店是好市多全球最賺錢的「店王」，不僅沒受新開幕的北屯店影響，業績仍蒸蒸日上。據縣府人員指出，台中南屯店拜地利之便，百億營業額有3成是彰化人貢獻，就因彰化人消費能力高，好市多來彰化展店的訊息，多年來從未停過。

彰化距離好市多開分店最近的一次，是屬意彰化市建國南路與中山路3段設彰化分店，並做了交通影響評估，卻因為產權複雜，最後才得不放棄；縣府也曾推薦衛生局前占地3400坪的「機28」用地，但好市多需求的用地達6千坪，後來就沒有下文。

去年四月，又傳出好市多看上彰化市與和美鎮交界處的一筆7、8000坪土地，還言之鑿鑿已在簽約，造成附近房地上漲。但和美鎮長林庚壬今天證實，好市多來和美展店是「假消息」。

最近彰化市中華路出現「好市多會員卡申辦處」，引來民眾好奇，長期關注彰化商業訊息的王有型說，依他了解，在全台好市多的14個分店中，新竹、嘉義、台南在設分店前，都會先設會員卡申辦處，況且以前都只是臨時設攤辦卡，此次卻以每月4萬元租店面設會員卡申辦處，顯得不尋常，甚至還有2025年開店的說法。

不過，也有民眾指出，「好市多會員卡申辦處」只是辦會員卡，是要為南屯及北屯店衝量，距前來彰化開分店，仍是十分遙遠。

彰化市「好市多會員卡申辦處」人員證實是由總公司承租，是全台第一家的形象店，雖然不做廣告，但開張一周以來，很多人看到招牌，在詢問後前來辦卡，申辦處也特別提出洗碗精及線上購物券，希望吸引更多彰化人辦卡。申辦處人員並表示，好市多一定會來彰化展店，但具體時程還不知道。