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披上競選背心…綠營地方大老再度挺侯友宜 稱「政治是一時、做人是永遠」

2024大選檢舉踴躍檢警調忙翻 彰化進校園宣導反賄選

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣明倫國中美術班送創作到地檢署，希望被用來宣導反賄選。圖／彰化地檢署提供
彰化縣明倫國中美術班送創作到地檢署，希望被用來宣導反賄選。圖／彰化地檢署提供

政府反賄選向下扎根，彰化縣明倫國中美術班學生主動繪製反賄選海報，今送到彰化地檢署希望作為反賄選宣導素材，主任檢察官吳曉婷宣講法治教育，學生隨後參觀偵查庭、拘留室、警備車，對反賄選業務有深刻印象。

檢方大力宣導反賄選，檢舉賄選屬實可獲獎金，俗語說「重賞之下必有勇夫」，據了解2024總統、副總統及立法委員選舉，彰化縣相關單位進行了解和調查的檢舉賄選案逾百件，相信隨著選情升溫，檢舉案可能有增無減，檢警不敢等閒視之，忙得人仰馬翻。

彰檢結合彰化縣立明倫國中辦理「民主扎根 反賄小尖兵總動員」活動，明倫美術班學生發起反賄行動，主動繪製反賄選海報贈送給地檢署作為反賄選宣導的素材。今天明倫國中輔導主任張淑英和家長會長吳宏偉，帶著美術班學生參訪地檢署並致贈反賄選海報作品，檢察長張曉雯接受這份意義不凡的禮物，答應善用學生創作能量，廣為運用在反賄選宣導業務，隨後宣講法治教育和參訪偵查庭、拘留室、警備車。

檢察長張曉雯說，民主法治觀念須從小向下扎根，期待學生把反賄選觀念帶回家，邀請父母、長輩加入反賄選行列，杜絕賄選，共創乾淨好選風。

賄選 主任 彰化

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