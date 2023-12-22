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台中17家客運評鑑出爐 這2家被評丙等影響補貼款

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
111年度「台中市區汽車客運營運與服務評鑑計畫」出爐，17家有7家乙等、2家丙等。記者陳秋雲/攝影
111年度「台中市區汽車客運營運與服務評鑑計畫」出爐，17家有7家乙等、2家丙等。記者陳秋雲/攝影

台中市政府交通局公布111年度全市17家客運營運與服務，8家甲等、7家乙等、2家丙等，對公車準點、駕駛行為及禮貌滿意度達96 %，對車輛設備、排班需求、駕駛安心請向不滿意有0.4%-2%，評鑑成績攸關業者補貼款。

111年度評鑑成績，甲等有仁友客運、捷順交通、統聯客運、豐原客運、中台灣客運、中鹿客運、和欣客運、總達客運等8家；乙等有台中客運、巨業交通、全航客運、建明客運、苗栗客運、四方公司、國光客運等7家；東南客運、豐榮客運等2家丙等。

今年度評鑑尚未結束，由秘密客和身障團體擔任稽核服務。

交通局長葉昭甫指出，去年度「台中市區汽車客運營運與服務評鑑計畫」針對17家業者「場站設施與服務」、「運輸工具設備與安全」、「旅客服務品質與駕駛員管理」、「無障礙之場站設施、服務、運輸工具設備與安全」及「公司經營與管理」5個項目，共33個指標考評，依民眾實地搭乘市公車後發放乘車滿意度問卷以及隨車稽核等方式調查市區公車服務狀況。

葉昭甫表示，市府委託專業且經驗豐富的團隊進行整體規劃、分析，更透過調查員、秘密客進行隨機調查，身障團體也推派代表擔任秘密客稽核無障礙服務情形，讓業者持續重視無障礙服務品質。

近年各行各業都面臨疫後勞工缺乏，葉昭甫說，消費者觀念、行為變化，產業重整勢不可擋，業者調適能力反映在評鑑表現上，委外團隊特別將各業者得分較差的部分進行分析並給予專業建議，讓業者據以改善，調整體質。

公車 國光客運 統聯

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