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看見台中魅力 南韓包機接連首航

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
南韓「韓亞航空」仁川機場首航台中，昨天滿載177名旅客抵達台中國際機場，台中市府觀光旅遊局辦理迎賓活動。記者游振昇／攝影
南韓「韓亞航空」仁川機場首航台中，昨天滿載177名旅客抵達台中國際機場，台中市府觀光旅遊局辦理迎賓活動。記者游振昇／攝影

去年10月我國邊境鬆綁後，韓國旅客來台到今年10月累計59萬人次，台中市搶韓國觀光客商機，韓亞航空仁川包機昨首航抵達台中機場，滿載177名乘客，10日大韓航空仁川包機也首航台中。韓亞航空表示，中台灣氣候、風景宜人，加上小吃出名。本土星宇航空也插旗中台灣，明年第2季將開航台中往東北亞、東南亞航點。

韓亞航空仁川包機昨首航降落台中國際機場，177名乘客入境後，中市觀旅局送上伴手禮迎賓。1對韓國情侶說，最想到台灣品嘗美食小吃，像是珍珠奶茶、小籠包，逛夜市也是首選。另名韓國遊客說，他在韓國看過多部台灣偶像劇，下次想來自由行，到劇中景點旅遊。

觀旅局長陳美秀說，韓亞航空包機昨首航，10日大韓航空包機也首航台中，近期新增2條韓國仁川包機航線搭乘率都100%，對吸引韓國觀光客看好，透過包機可吸引更多人到中台灣旅遊。

陳美秀說，根據交通部觀光署統計，我國去年10月邊境政策鬆綁，截至今年10月，韓國來台旅客人次高達59萬人次，疫情前韓國旅客台中旅遊人次成長率，國際旅遊市場排最高，韓國觀光客到中台灣觀光潛力十足。

韓亞航空指出，韓國業者以包機飛航台中，看中中台灣有風景、氣候宜人，有好吃的台灣小吃、夜市，濃厚獨特的文化風情，旅遊產品銷售狀況很好。觀旅局表示，去年10月參加釜山國際旅產，現場調查台中是韓國旅客訪台的熱門目的地。

本土星宇航空12月初插旗台中，位於台中七期的台中辦事處啟用，預計明年第2季開航台中國際航線，航點包含東北亞、東南亞。台中國際機場表示，中部觀光潛力大。

大韓航空 邊境鬆綁 珍珠奶茶

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