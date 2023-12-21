日本兵庫高校合唱團高鐵台中站快閃 旅客感受日式耶誕氣氛

趕在耶誕節前，日本兵庫縣太子高校的J-CHOURS合唱團，今應姊妹校台中市豐原高中的邀請，到高鐵台中站快閃演出。團員準備了符合節慶氣氛的曲目，讓旅客們感受日式風格的耶誕節慶氣氛，也體驗了一場美聲饗宴，現場吸引許多旅客駐足。

豐原高中人員說，今年是該校55周年校慶，為提升學生的國際觀，特別邀請姐妺校太子高校的J-CHOURS合唱團來台文化交流並參與公益演出。團員們今早先到溪頭公益演出，接著到高鐵台中站快閃表演。

J-CHOURS合唱團說，他們28位合唱團員對於能夠在高鐵站演出，並與候車旅客互動，都非常興奮，感覺是非常難得的體驗。明天也將到國小與養護中心持續公益演出。